Was macht ein Krieg mit Kindern? Wie überleben Familien in Armut? Unsere Mediengruppe berichtet mit der Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer aus Gaza, Äthiopien, El Salvador, Tschad und der Ukraine.

Jakob Fuhr/SOS KinderdörferVonWie wirken sich Entscheidungen der großen Politik in Berlin, Brüssel und Washington bei den Schwächsten weltweit aus? Wenn Entwicklungshilfe gestrichen, Krieg e angezettelt oder geduldet und Klimaziele vertagt werden?

Um darauf Schlaglichter zu werfen, erzählen wir in den kommenden Wochen hier auf der Seite drei in Zusammenarbeit mit SOS-Kinderdörfern die Geschichten von Kindern und Familien, die von Armut, Krieg oder Klimawandel-Folgen betroffen sind. Die Geschichten recherchiert haben freie Journalisten im Auftrag der Hilfsorganisation in Äthiopien, El Salvador, Tschad sowie in der Ukraine und im Gaza-Streifen.

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Hier stellen sich die Autoren der Reportagen vor, die wir ab nächster Woche veröffentlichen:Sabina Schutter lehrte als Professorin für Pädagogik der Kindheit und ist seit März 2026 Vorstandsvorsitzende der SOS-Kinderdörfer weltweit. Im Interview spricht sie darüber, warum sie Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe für zu kurzfristig gedacht hält und welche Begegnungen sie besonders berührt haben.