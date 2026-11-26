Die Kleinsten in der Krise: Reporter berichten, was Kriege mit Kindern machen
Was macht ein Krieg mit Kindern? Wie überleben Familien in Armut? Unsere Mediengruppe berichtet mit der Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer aus Gaza, Äthiopien, El Salvador, Tschad und der Ukraine.
Jakob Fuhr/SOS KinderdörferVonWie wirken sich Entscheidungen der großen Politik in Berlin, Brüssel und Washington bei den Schwächsten weltweit aus? Wenn Entwicklungshilfe gestrichen, Krieg e angezettelt oder geduldet und Klimaziele vertagt werden?
Um darauf Schlaglichter zu werfen, erzählen wir in den kommenden Wochen hier auf der Seite drei in Zusammenarbeit mit SOS-Kinderdörfern die Geschichten von Kindern und Familien, die von Armut, Krieg oder Klimawandel-Folgen betroffen sind. Die Geschichten recherchiert haben freie Journalisten im Auftrag der Hilfsorganisation in Äthiopien, El Salvador, Tschad sowie in der Ukraine und im Gaza-Streifen.
Hier stellen sich die Autoren der Reportagen vor, die wir ab nächster Woche veröffentlichen:Sabina Schutter lehrte als Professorin für Pädagogik der Kindheit und ist seit März 2026 Vorstandsvorsitzende der SOS-Kinderdörfer weltweit. Im Interview spricht sie darüber, warum sie Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe für zu kurzfristig gedacht hält und welche Begegnungen sie besonders berührt haben.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at idowa
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