Die Kocharena-Jurorin Katja Burghardt ist gestorben

Die ehemalige Jurorin der VOX-Kochshow „Die Kocharena“ ist im Alter von 62 Jahren verstorben. Der Hamburger Jahreszeiten Verlag, für den sie zuletzt als Chefredakteurin des Magazins „Vital“ tätig war, bestätigte den Tod am 9. Februar auf LinkedIn. Katja Burghardt hinterlässt ein bewegendes Lebenswerk.

Die Vollblut-Journalistin startete ihre Karriere als Redaktionsleiterin beim Stadtmagazin „Szene Hamburg“ und prägte später die Medienlandschaft mit ihren Beiträgen in der Hamburger Rundschau, Maxi, Petra und „Fit for Fun“. Zu ihren weiteren Stationen gehörten die Funktionen als Textchefin von „Zuhause Wohnen“, Chefredakteurin der Zeitschriften „essen&trinken“, „Reformhaus Magazin“ und „Vital“ sowie ihre Mitwirkung in der VOX-Sendung „Die Kocharena“. Der Jahreszeiten Verlag würdigt Burghardt als „das Herz unseres Dreamteams“ und betont ihr „außergewöhnliches Engagement und Talent“. In einer Erklärung auf RTL-Anfrage betonte der Verlag, dass Katja Burghardt zum Zeitpunkt ihres Todes nicht mehr für den Jahreszeiten Verlag tätig war. Die Mitteilung sei aus „enger Verbundenheit“ erfolgt, da sie eine „sehr gute Freundin“ war. Die Trauerfeier findet am 21. Februar 2025 um 9:30 Uhr auf dem Ohlsdorfer Friedhof (Kapelle 12) statt. Ein Kollege, der mit Burghardt eng zusammengearbeitet hatte, äußerte sich über den plötzlichen Tod als: „Wir sind immer noch alle sehr geschockt, kam der Tod doch jetzt sehr plötzlich. Und es liegt natürlich auch daran, dass man immer noch Hoffnung hat und sich denkt/wünscht: es wird bestimmt bald wieder besser gehen.“Katja Burghardt war von November 2007 bis August 2013 Mitglied der Jury in der Fernsehsendung „Die Kocharena“ auf VOX





