Die zunehmende Vermarktung bei der Fußball-WM erreicht neue Höhen - von Trinkpausen bis zu offiziellen Ballträgern. Fans reagieren mit Pfiffen. Ein Kommentar über die Übertreibung des Sponsorings.

Die Kommerzialisierung der Fußball-Weltmeisterschaft hat in den letzten Jahren ein Ausmaß angenommen, das selbst langjährige Fans nur noch mit Kopfschütteln quittieren können. Beim Turnier in den USA sorgte eine besondere Neuerung für Unmut unter den Zuschauern: sogenannte Trinkpausen, bei denen die Spieler mitten in der Halbzeit zu einer offiziellen Hydrationspause an die Seitenlinie beordert werden.

In der geschlossenen Arena von Dallas, wo die Temperaturen auf angenehme 21 Grad heruntergekühlt waren, pfiffen die englischen Fans die Akteure aus, als diese zur Powerade Hydration Break trabten. Doch das war nur die Spitze des Eisbergs. Die Werbeindustrie hat die WM längst im Griff und jedes noch so kleine Detail wird vermarktet. Die Einlaufkinder, die sonst unschuldig neben den Stars herlaufen, werden von Quaker präsentiert, einer Haferflocken-Firma.

Aber nicht alle: Das Kind, das den Spielball auf den Platz trägt, trägt offiziell den Titel Official Match Ball Carrier und wird von Kia gesponsert. Aramco übernimmt den Countdown zum Anpfiff, den die Fans gemeinsam zählen dürfen. Geht ein Ball ins Aus, wird er von der Powerade Ball Crew zurückgeworfen. Powerade zeichnet sich auch für die Trinkpausen verantwortlich, die das Spiel faktisch in Viertel teilen.

In der Halbzeit winkt der Lay's fan of the match von der Videoleinwand, und nach dem Abpfiff wird der Michelob Ultra Superior Player of the Match gekürt. Selbst die Stadionnamen werden während der WM geändert, um den falschen Sponsoren zu entsprechen - die eigentlichen Namensgeber müssen weichen. Einzig die Trikots der Nationalmannschaften bleiben frei von Werbung, angeblich um die Reinheit des Spiels zu wahren. Doch bei alledem stellt sich die Frage: Ist das noch Spielfreude oder schon reine Vermarktung?

Die Fifa scheint jedes Element der Veranstaltung zu Geld machen zu wollen, ohne Rücksicht auf die Fans, die sich zunehmend fremdbestimmt fühlen. Die Trinkpausen sind dabei nur ein Symptom einer überbordenden Kommerzialisierung, die den Sport in den Hintergrund drängt. Warum müssen Pausen zwangsläufig mit einem Getränkehersteller verknüpft sein? Wäre es nicht ausreichend, den Spielern einfach eine Verschnaufpause zu gönnen, ohne gleich eine Werbeaktion daraus zu machen?

Die Fans haben mit ihren Pfiffen ein deutliches Zeichen gesetzt - sie wollen den Fußball pur, ohne all die werblichen Unterbrechungen. Die Entwicklung scheint jedoch unaufhaltsam. Schon jetzt wird über weitere Sponsoring-Möglichkeiten spekuliert, etwa für Auswechslungen oder Eckbälle. Die Grenzen des guten Geschmacks werden dabei immer weiter verschoben.

Vielleicht sollten die Verantwortlichen einmal innehalten und überlegen, ob sie nicht den Bogen überspannen. Denn am Ende könnte die Gier nach Werbeeinnahmen den Sport selbst beschädigen. Ein WM-Turnier lebt von der Leidenschaft der Fans und der Spannung auf dem Platz - nicht von der Anzahl der Logos, die in die Übertragung eingeblendet werden. Es ist an der Zeit, der Kommerzialisierung Einhalt zu gebieten und den Fokus wieder auf das Wesentliche zu lenken: den Fußball.

Andernfalls droht die WM zu einem reinen Werbespektakel zu verkommen, das mit dem ursprünglichen Geist des Spiels nichts mehr gemein hat. Die Trinkpausen sind ein Paradebeispiel dafür, wie weit die Vermarktung bereits gediehen ist. Doch vielleicht ist genau dieser laute Protest der Fans der erste Schritt zu einer Besinnung auf die wahren Werte des Sports. Es bleibt zu hoffen, dass die Fifa und die Sponsoren die Zeichen der Zeit erkennen und künftig etwas mehr Zurückhaltung üben.

Denn letztlich ist der Fan der wichtigste Partner im Fußball - ohne ihn wäre all die Werbung wertlos





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