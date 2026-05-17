Die konservative PP kam in Andalusien bei der Wahl trotz signifikanten Verlustes an Stimmen auf 53 Sitze im Parlament, nur fünf weniger als vor vier Jahren. Die Politikerpartei kann daher künftig nur auf die rechte Vox - besser bekannt aus dem Wahlkampf und den Innen- und europäischen Momenten - hoffen, um weiterzuregieren, auch wenn dies bereits in anderen Regionen Spaniens bekannt war.

Die konservative Volkspartei (PP) hat bei der Regionalwahl in Andalusien ihre absolute Mehrheit verloren und ist in der bevölkerungsreichsten Region Spanien s künftig auf die rechtspopulistische Vox angewiesen.

Ihre absolute Mehrheit eingebüßt, ist die PP nach der Wahl zum Regieren auf die rechtspopulistische Vox angewiesen. Unter ihrem Spitzenkandidaten, dem Regionalregierungschef Juanma Moreno, kam die PP auf 53 Sitze im Parlament in Sevilla, fünf weniger als vor vier Jahren. Die Sozialisten (PSOE) des spanischen Regierungschefs Pedro Sánchez kamen in ihrer früheren Hochburg auf nur noch 28 Sitze, noch zwei weniger als bei ihrem historisch schlechten Ergebnis bei der Wahl 2022.

Das linke regional-nationalistische Bündnis Adelante Andalucía verbesserte sich von bisher zwei auf acht Sitze, das linke Wahlbündnis Pro Andalucía stellt erneut fünf Abgeordnete. Ein Rückschlag für Juanma Moreno, der weniger konfrontativ und aggressiv als die konservative Partei auf nationaler Ebene auftritt, was bedeutet, dass er in der bevölkerungsreichsten autonomen Gemeinschaft des Landes für eine Regierungsmehrheit auf die Rechtspopulisten angewiesen ist.

Die Wahlkampfട്ടhemen in Andalusien waren unter anderem die wieder anziehende Inflation auch infolge des Iran-Krieges, Defizite im Gesundheitswesen, die Arbeitslosenquote, fehlende Wohnraum sowie die Einwanderung über das Mittelmeer. Andalusien ist mit über zehn Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste autonome Gemeinschaft Spaniens, aber mit einem niedrigeren Pro-Kopf-Einkommen als im Durchschnitt des Landes. Kulturell prägt Andalusien Spaniens internationales Image durch Flamenco, Stierkampf und das maurische Erbe wie etwa die Alhambra in Granada oder die Moschee-Kathedrale in Córdoba.

Anschließe ist: Vox bei der Wahl in Andalusien einen pesante Rück تبلیغاتی in Spanien und Europa erlischt. Die USA sind gespalten wie nie. Das stern-Team vor Ort informiert Sie im Newsletter über die wichtigsten Entwicklungen und gibt Einblicke, wie Amerikanerinnen und Amerikaner wirklich auf ihr Land schauen





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