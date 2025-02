Die Kosten von Wegovy: So viel kostet die Abnehmspritze

Wegovy, die Abnehmspritze des Pharmakonzerns Novo Nordisk, ist seit Monaten ein Thema in den Medien. Der Wirkstoff Semaglutid lässt ordentlich die Pfunde purzeln. Doch wie viel kostet Wegovy tatsächlich?

Die Abnehmspritze Wegovy des Pharmakonzerns Novo Nordisk ist seit Monaten in aller Munde. Der Wirkstoff Semaglutid lässt ordentlich die Pfunde purzeln, und Wegovy wurde im Juli 2023 auf dem deutschen Markt zugelassen. Wegovy dient laut Hersteller zur Behandlung von Adipositas und Übergewicht bei Erwachsenen.

Allerdings ist Wegovy im Gegensatz zu Ozempic, das in Kombination mit der Behandlung von Typ-2-Diabetes von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen wird, für das individuelle Abnehmen nicht von den gesetzlichen Kassen erstattet. Patienten müssen hier selbst die Kosten für Wegovy tragen. Wie viel das Medikament allerdings tatsächlich kostet, ist von mehreren Faktoren abhängig.Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) gibt auf Anfrage Preise für verschreibungspflichtige Medikamente an, die aus dem ABDATA-Artikelstamm stammen. Die Preise sollen in allen Apotheken in Deutschland gleich sein. Für Wegovy wurden im ersten Quartal 2024 folgende Preise genannt und sind nach Nachfrage bei der ABDA auch im November 2024 aktuell (Stand 8. November 2024): 171,93 Euro für die niedrigste Dosierung (0,25 mg) und 301,91 Euro für die höchste Dosierung (2,4 mg). Ein Wegovy-Pen enthält Semaglutid für vier Injektionen, die wöchentlich verabreicht werden. Der dänische Hersteller Novo Nordisk bestätigt diese Angaben. Der Preisunterschied zwischen Wegovy und Ozempic ergibt sich laut Novo Nordisk aus verschiedenen Faktoren, die mit der Entwicklung, Zulassung und Zielsetzung der Medikamente zusammenhängen. Beide Medikamente basieren zwar auf dem gleichen Wirkstoff, doch ist dieser in Wegovy in einer höheren Dosierung enthalten. Die Erstattungspolitiken spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Preisgestaltung. Ozempic wird als Diabetesmittel in der Regel von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet, während Wegovy als Gewichtsregulierungsmittel momentan nicht von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet wird. Beachten Sie jedoch, dass der tatsächlich zu zahlende Betrag für Patienten variieren kann. Patienten mit gesetzlicher Krankenversicherung, bei denen das Medikament erstattungsfähig ist, müssen möglicherweise nur eine gesetzliche Zuzahlung leisten. Die Erstattungsbeträge können je nach Vertrag mit der privaten Krankenversicherung variieren. Manche Versicherungen übernehmen eventuell den vollen Betrag, während andere nur einen Teil erstatten.





