In der Ehemaligen-Woche der Küchenschlacht traten füNf frühere Kandidaten mit ummantelten Gerichten an. Jennifer Schönrock gewann den Tagessieg,während das ZDF zugleich Wiederholungen aus dem Jahr 2023 zeigt.

Ehemaligen-Woche mit ummantelten Gerichten

Im ZDF läuft derzeit eine Ehemaligen-Woche der Kochshow Die Küchenschlacht . Am Dienstag, dem 10. november 2026,traten fünf frühere Kandidatinnen und Kandidaten in einer Wiederholung der Folge vom 14. November 2023 an. Das Motto lautete Ummantelte Kreationen: Die Hobbyköche mussten ihre Gerichte in eine besondere Hülle packen. Moderiert wurde die Sendung von Zora Klipp , als Juror war unter anderem Mario Kotaska im Einsatz. Die Rezepte der Folge stellt der Sender als PDF zum Herunterladen bereit.

Für Aufsehen sorgte in der Woche ebenfalls der Auftritt des Star-Kochs Johann Lafer, der als Juror in den ausgestrahlten Wiederholungen zu sehen ist. Da die Folgen aus dem Jahr 2023 stammen, wirkte sein Erscheinungsbild für einige Zuschauer ungewohnt, was in Berichten über die Sendung für Gesprächsstoff sorgte.

Also read „Sonderpreis-Baumarkt“ hat im ehemaligen Netto in Höchstädt eröffnet

Ergebnisse der Folge

Den Tagessieg holte sich Jennifer Schönrock. Mit ihrem Kabeljau im Speckmantel, serviert mit Weißweinsauce und einer Zucchini-Mais-Rolle, überzeugte sie die Jury. Besonders lobte Mario Kotaska den Mantel aus Zucchini. Mit diesem Gericht sicherte sie sich die Teilnahme an der weiteren Ehemaligen-Woche.

Die Entscheidung um den letzten freien Platz fiel zwischen Cornelia Uetrecht und Marcello Ciarrettino. Beide Gerichte lagen geschmacklich nah beieinander, weshalb Kotaska betonte, ihm falle die Wahl schwer. Letztlich entschied er sich für Marcello Ciarrettino, der weiterkochen darf. Cornelia Uetrecht schied mit ihren Lachspralinen im Pankomantel aus und musste die Show verlassen.

Advertisement

Zuschauer kritisieren die Wiederholungen

Statt neuer Kochduelle zeigt das ZDF in der Woche vom 9. bis 13. November 2026 alte Ausgaben aus dem Jahr 2023. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung fragten zahlreiche Zuschauer nach dem Grund. Das Mannschaft reagierte mit dem Hinweis, Wiederholungen seien ein fester Bestandteil des Fernsehprogramms, weshalb es ebenfalls künftig ab und zu Wiederholungswochen übergeben werde.

Nicht alle Fans zeigten sich mit dieser Erklärung zufrieden. Ein Nutzer vermutete finanzielle Gründe hinter der Entscheidung. ob wirtschaftliche Überlegungen tatsächlich eine Rolle spielen, ist bislang niCht bekannt. Die Redaktion erklärte zudem, bei der Auswahl der Wiederholungswochen werde auf die Jahreszeit und saisonale Gegebenheiten geachtet. Ebenfalls die gezeigten Gerichte sollen daher zur jeweiligen Jahreszeit passen.

Ausblick auf die kommenden Folgen

Ab Montag, dem 16. November 2026, sind wieder neue Ausgaben geplant. Dann startet die fünfte ChampionsWeek des Jahres. Eine Woche später, ab dem 23. November, folgt die sechste ChampionsWeek, für die sich Katherina Gleich bereits qualifiziert hat. das große Jahresfinale steht Mitte Dezember an, bei dem die besten Hobbyköche des Jahres um den begehrten Titel und ein stattliches Preisgeld kämpfen.

Die Küchenschlacht läuft montags bis freitags um 14:15 Uhr im ZDF. Wer eine Folge verpasst, kann sie in der ZDF-Mediathek nachsehen.