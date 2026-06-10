Die kuriose WM-Reise der englischen Nationalmannschaft 2006

Die englische Nationalmannschaft begann ihre WM-Reise 2006 mit einem kuriosen Auftaktspiel gegen Paraguay. David Beckham eröffnete die Reise mit einem frühen Freistoß, der zum 1:0-Sieg führte. Doch das Spiel verflachte schnell und England schied im Viertelfinale gegen Portugal aus.

Vor 20 Jahren begann die Mission der englischen Nationalmannschaft, den WM-Titel nach Hause zu bringen. Die Mannschaft um Steven Gerrard, Frank Lampard, Wayne Rooney und Rio Ferdinand reiste nach Deutschland, wo sie jedoch bereits im Auftaktspiel gegen Paraguay unterging.

Der damalige Star David Beckham eröffnete die Weltmeisterschafts-Reise mit einem frühen Freistoß, der zum 1:0-Sieg für England führte. Doch der nächste Schock folgte bereits zwei Minuten später, als Paraguays Torhüter Justo Villar verletzte und ausgewechselt werden musste. Dieser WM-Rekord für den schnellsten Torwartwechsel blieb jedoch ohne weitere Höhepunkte, da das Spiel nach dem Auftakt schnell verflachte und England mit einem glanzlosen 1:0-Sieg zufrieden war.

Im weiteren Verlauf des Turniers blieb England hinter den eigenen Erwartungen zurück und schied im Viertelfinale gegen Portugal im Elfmeterschießen aus





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