Die kuriosesten Geschichten der WM 2026

Die WM 2026 wird mit 48 Teilnehmern die größte der Geschichte und bringt damit auch die kuriosesten Geschichten mit sich. Neun Nationen, darunter Kap Verde, Jordanien, Haiti, Irak, Panama, Katar, Usbekistan und DR Kongo, sind keine Favoriten, doch sie sind die spannendsten Außenseiter dieses Turniers. Curaçao ist dabei die unglaublichste Geschichte. Die Insel mit rund 156.000 Einwohnern ist sportlich qualifiziert und hat ein Team mit niederländischer Schule und karibischer Identität. Kap Verde, das zweite Insel-Märchen der WM 2026, setzte sich in der afrikanischen WM-Qualifikation durch und hat eine Mannschaft, die körperlich, diszipliniert und von ihrer Diaspora geprägt ist. Jordanien, ein WM-Debütant, hat eine Mannschaft, die in den vergangenen Jahren sichtbar gewachsen ist und im Land einen Ausnahmezustand ausgelöst hat.

Die WM 2026 wird mit 48 Teilnehmern die größte der Geschichte und bringt damit auch die kuriosesten Geschichten mit sich. Neun Nationen, darunter Kap Verde , Jordanien , Haiti, Irak, Panama, Katar, Usbekistan und DR Kongo, sind keine Favoriten, doch sie sind die spannendsten Außenseiter dieses Turniers.

Curaçao ist dabei die unglaublichste Geschichte. Die Insel mit rund 156.000 Einwohnern ist sportlich qualifiziert und hat ein Team mit niederländischer Schule und karibischer Identität. Kap Verde, das zweite Insel-Märchen der WM 2026, setzte sich in der afrikanischen WM-Qualifikation durch und hat eine Mannschaft, die körperlich, diszipliniert und von ihrer Diaspora geprägt ist. Jordanien, ein WM-Debütant, hat eine Mannschaft, die in den vergangenen Jahren sichtbar gewachsen ist und im Land einen Ausnahmezustand ausgelöst hat





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