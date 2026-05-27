Die Kvarner Bucht: Kroatien's neuer Urlaubs-Geheimtipp

Die Kvarner Bucht in Kroatien feiert ihre Wiederentdeckung als heißester Urlaubs-Geheimtipp an der Adria. Die Region bietet eine einzigartige Mischung aus Küstenküche, Inselküche und Bergküche.

Die Kvarner Bucht in Kroatien feiert ihre Wiederentdeckung als heißester Urlaubs-Geheimtipp an der Adria . Die Region bietet glasklares Wasser, versteckte Badebuchten, hübsche Fischerdörfer, Inseln wie aus dem Bilderbuch und eine begeisterte Gastronomie .

Die Kvarner Bucht liegt zwischen Istrien und Dalmatien und ist nur sechs Autostunden von München entfernt. Sie begeistert mit mediterranem Flair, grünen Bergen, duftenden Pinienwäldern und historischen Küstenorten. Die Region bietet eine entspannte Atmosphäre, Natur pur oder Geschichtsstunde für jeden, wonach er sucht. Die Kvarner Bucht wird 2026 offiziell die Europäische Gastronomieregion sein und bietet eine einzigartige Mischung aus Küstenküche, Inselküche und Bergküche.

Die Region vereint drei Küchenwelten: Küstenküche mit legendären Kvarner-Scampi, Inselküche mit Lamm, Olivenöl und Weißwein der Rebsorte Žlahtina sowie die herzhafte Bergküche aus dem grünen Hinterland Gorski Kotar. Frische Meeresfrüchte, hausgemachte Pasta, Wildkräuter, Trüffel und preisgekrönte Weine machen den Gaumenfreuden der Region aus. Die beste Zeit für Delfinbeobachtungen ist um die Inseln Lošinj, Cres und Krk. Die Region um Mali Lošinj/Veli Lošinj ist besonders bekannt, da dort seit Jahrzehnten eine große Population Großer Tümmler lebt.

Aktivurlauber kommen auf ihre Kosten: Segeln, Tauchen, Wandern, Radfahren, Kajak-Touren oder Delfine beobachten - alles an einem Ort. Die Berge liegen nur wenige Kilometer vom Meer entfernt. Die Kvarner Bucht bietet einen Mix aus entspanntem, bezahlbarem Luxus, Natur und einer Kulinarik, die auf Nachhaltigkeit und lokale Produkte setzt





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