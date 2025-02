Die Lage am Morgen: So startet der Tag mit Analyst Altan Cantürk

Altan Cantürk gibt einen Überblick über den neuen Handelstag, analysiert den Stand von Wall Street, dem DAX und wichtigen Rohstoffen wie Gold, Öl und Bitcoin. Chartanalysen und Tradingideen helfen Ihnen dabei, die aktuellen Marktentwicklungen zu verstehen und Ihre Tradingstrategie anzupassen.

Guten Morgen! Analyst Altan Cantürk bereitet Sie auf den neuen Handel stag vor. Gemeinsam mit XTB werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Nacht und Tagesschlusskurse der Wall Street, des DAX -Index sowie den aktuellen Stand von Gold , EURUSD, Öl und Bitcoin . Altan Cantürk liefert Chartanalysen, erste Trading ideen und blickt auf anstehende Finanznachrichten. Wir betrachten Aktien , Indizes, Forex, Rohstoffe und Kryptowährungen .

Weitere Themen des Tages: Long oder Short? Handeln Sie in allen Börsenlagen und mit jeder Kontogröße! Aktien, ETFs oder CFDs – aktives Daytrading oder längerfristiges Investieren. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen. Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten.Vor allem internationale Investoren greifen derzeit im DAX zu, weil sie von robusten Quartalszahlen und zukunftsweisenden KI-Trends (wie bei SAP) überzeugt sind, auch wenn geopolitische Spannungen und handelspolitische Unsicherheiten unübersehbar bleiben. Die Lage am Morgen! Bereiten Sie sich mit Analyst Altan Cantürk auf den neuen Handelstag vor. Wie hat die Wall Street gestern geschlossen, wie hat der DAX Index eröffnet, und was machen Gold, EURUSD, Öl und Bitcoin. Chartanalyse, erste Tradingideen, anstehende Finanznachrichten und mehr. Starten Sie in den neuen Handelstag, gemeinsam mit XTB und Altan Cantürk. Aktien - Indizes - Forex - Rohstoffe - Kryptowährungen und mehr. Long oder Short? Das Tageschart kann aktuell als Grundrichtung uneingeschränkt bullisch interpretiert werden. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es zu immer neuen Hochs gehen. Vorstellbar ist aber, dass sich die Schwäche vom Wochenschluss zunächst weiter fortsetzen könnte.





