Die Landarztpraxis: Staffel 3 startet am 3. Januar 2025 mit neuen Folgen und Gesichtern

Die beliebte deutsche Vorabendserie 'Die Landarztpraxis' kehrt mit einer dritten Staffel zurück. Die neuen Folgen starten am 3. Januar 2025, um 19 Uhr.

Die Landarztpraxis kehrt mit einer noch umfangreicheren dritten Staffel zurück und verspricht weitere spannende Geschichten aus dem bayrischen Allgäu. Die neuen Folgen starten am 3. Januar 2025, um 19 Uhr. In der dritten Staffel wagen Dr. Sarah König und Dr. Fabian Kroiß nach ihrer gescheiterten Hochzeit einen Neuanfang und versuchen gemeinsam, Fabians Tablettensucht zu überwinden. Doch Sarah wird erneut enttäuscht, als Fabian sie erneut in eine Krise stürzt.

Unterstützung findet sie in ihrem besten Freund Chris, einem charmanten Arzt aus Berlin, der nach Wiesenkirchen am Schliersee kommt, um ihr zur Seite zu stehen. Die Beziehung zwischen Sarah und Fabian steht erneut im Fokus, belastet durch Fabians lange verheimlichte Schmerzmittelabhängigkeit.Auch andere Figuren spielen eine wichtige Rolle in der dritten Staffel: Fabians Noch-Ehefrau Alexandra, seine Schwester Isa sowie Leo, die gemeinsame Tochter von Sarah und Fabian, nehmen in den Nebenhandlungen einen wichtigen Platz ein. Die Hauptdarsteller von „Die Landarztpraxis“ bleiben unverändert: Caroline Frier spielt Dr. Sarah König, Oliver Frank taucht in die Rolle von Dr. Fabian Kroiß. Leo - die Tochter von Sarah und Fabian - wird von Katharina Hirschberg verkörpert. Isabelle Kroiß wird von Diane Willems gespielt. Für Staffel 3 gibt es zwei neue Gesichter in der Besetzung. Neuzugang Sina Zadra spielt die Bergretterin Becky Lamminger. Die dritte Staffel wird mit insgesamt 122 Folgen noch einmal länger als die beiden Vorgänger. Der Erfolg der Serie ist evident, denn die Zuschauerzahlen sind in Staffel 2 höher als in der ersten Staffel, und bereits die Erwartungen für die erste Staffel wurden damals übertroffen. Man muss diese Serie nicht erklären, weil sie zu 100 Prozent authentisch ist und die Zuschauer in ihrer Welt einbezieht. Die dritte Staffel von „Die Landarztpraxis“ wird wie die ersten beiden Staffeln im TV und auf Streaming-Plattformen ausgestrahlt. Auf Streaming-Plattformen kann man außerdem montags alle fünf neuen Folgen der Woche vor der Ausstrahlung im TV ansehen





