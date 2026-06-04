Die Legende von Vox Machina ist eine animierte Fantasy-Serie, die auf dem privaten Dungeons and Dragons-Abenteuer einer Gruppe professioneller Synchronsprecher basiert. Die Serie bietet grandiose Action, klasse inszenierte Kneipenschlägereien und epische Schlachten gegen riesige Monster. Die Charaktere sind das Herzstück der Serie und bieten einen ums andere Mal richtig an die Nieren gehenden Humor.

Die Legende von Vox Machina: Eine animierte Fantasy-Serie, die nicht zu verpassen ist. Die Serie basiert auf dem privaten Dungeons and Dragons-Abenteuer einer Gruppe professioneller Synchronsprecher.

Ein ungleiches Team muss lernen, zu wahren Helden zu werden und versäuft den Lohn ihres letzten Auftrags. Ein ruppiger Barbar, eine moralisch geforderte Heilerin, die Zwillinge, die sich am liebsten überall durchmogeln, eine unsichere Druidin, ein mürrischer Adliger und ein ewig lüsterner Barde. Oh, und natürlich Bär und Maskottchen Trinket. Die Gruppe - selbst nennen sie sich Vox Machina - ist gemeinsam schon durch Dick und Dünn gegangen.

Hat Unglaubliches gesehen. Doch sie warten immer noch auf ihre Gelegenheit, wirklich heldenhaft zu sein. Damit klappt es irgendwie noch nicht so recht. Glücklicherweise wird das Königreich gerade von einem bösartigen Wesen bedroht, und die Abenteurer sehen ihre Chance gekommen.

Schnell müssen sie jedoch feststellen, dass es hier nicht nur um eine einfache Quest zum Retten einiger verlorener Schäfchen geht. Das hier ist wesentlich größer als gedacht. Wesentlich mächtiger. Als dann noch die Nachricht kommt, dass die Serie 4 Staffeln absolut packende, erwachsene Fantasy bietet, wissen wir, dass wir es hier mit einer echten Perle zu tun haben.

Die Serie bietet grandiose Action, von klasse inszenierten Kneipenschlägereien bis hin zu absolut epischen Schlachten gegen riesige Monster. Andererseits eröffnet sich so eine Geschichte, die ein ums andere Mal richtig an die Nieren geht in ihrer. All das sieht einfach fantastisch aus, da man sich im Medium Animation richtig austobt. Herzstück der Serie sind aber ihre Charaktere.

Die Serie basiert auf dem privaten Dungeons and Dragons-Abenteuer einer Gruppe professioneller Synchronsprecher. Sie greift also auf Figuren zurück, die nicht einfach nur aus der Luft gegriffen und niedergeschrieben, sondern jahrelang aktiv- und der Humor oft böse und zum Schreien komisch. Wenn ihr also mal wieder richtig große, richtig harte und richtig witzige Fantasy sucht, schaut unbedingt bei The Legend of Vox Machina im Streaming-Abo von Amazon Prime





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