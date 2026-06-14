Die letzte Nachricht: 80 Jahre Suche nach einem vermissten Großvater

Das Deutsche Rote Kreuz hilft seit 1945 bei der Suche nach Vermissten des Zweiten Weltkriegs. Renate Altinger, deren Großvater 1945 verschwand, arbeitet heute im DRK-Archiv und klärt gemeinsam mit dem Suchdienst Schicksale auf - ein persönlicher und historischer Blick auf ein Trauma, das Millionen Familien betrifft.

Renate Altinger sitzt in einem Büro des Deutschen Roten Kreuzes in München und blättert in ihren Unterlagen. Vor ihr liegen mehrere Kopien in Klarsichtfolien, sorgfältig mit Büroklammern zusammengehalten.

Die 60-Jährige ist hier nicht nur als Besucherin, sondern als Mitarbeiterin - seit sie 2019 begann, nach dem Schicksal ihres Großvaters zu forschen, hat sie eine Stelle im Archiv des Suchdienstes angenommen.

'Es ist, als würde ich jeden Tag ein Stück meiner eigenen Geschichte bearbeiten', sagt sie leise. Ihr Blick fällt auf ein vergilbtes Dokument: ein Brief vom 4. Februar 1945. Es war das letzte Lebenszeichen von Anton Obermeier, ihrem Großvater.

Er schrieb der ältesten Tochter zum Geburtstag - ein kleiner Lichtblick in einer Zeit voller Entbehrungen. Seitdem fehlt jede Spur. Die Familie auf dem Hof in der Holledau kämpfte sich allein durch den Krieg: Kälte, Hunger, Überleben - ein Kreislauf, der sich immer wiederholte. Erst mehr als 70 Jahre später sollte sie erfahren, was mit Anton geschah.

Das Schicksal ihrer Familie teilen Millionen in Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren rund 20 Millionen Menschen entweder Suchende oder Gesuchte. Bis heute gelten etwa eine Million Deutsche als vermisst - Wehrmachtssoldaten, Zivilisten, Kriegsgefangene, Kinder, die von ihren Eltern getrennt wurden. Der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes begann 1945 mit der Aufarbeitung.

In der Münchener Abteilung für Schicksalsklärung Zweiter Weltkrieg gehen noch immer jährlich tausende Anfragen ein - 2025 waren es rund 7800. Nachkommen wollen wissen, was mit ihren Vorfahren passiert ist, auch wenn diese längst verstorben sind. Der Leiter der Abteilung, Florian Neubauer, betont die hohe Aufklärungsquote: 'In mehr als einem Drittel aller Fälle können wir schicksalsklärende Auskünfte geben.

' Die Arbeit basiert auf einem Netzwerk von 191 nationalen Rotkreuz-Gesellschaften, die weltweit nach Vermissten in Kriegen und Krisen suchen. Seit 1953 fördert das Bundesinnenministerium die Arbeit mit zwölf Millionen Euro jährlich. Renate Altinger hat den Umzug des Archivs miterlebt - allein die Vermisstenbildlisten umfassen 225 Bände mit über 125.000 Seiten.

'Meinen Vater hat das Verschwinden seines Vaters sein ganzes Leben nicht losgelassen', erzählt sie. 'Er hat nie aufgehört zu hoffen. ' Für sie selbst ist die Arbeit eine Art Versöhnung mit der Vergangenheit. 'Wir können nicht alle Schicksale klären, aber wir geben den Familien ein Stück Gewissheit - und das ist viel wert.

' Die Suche nach Anton Obermeier bleibt ein offenes Kapitel, doch Renate Altinger weiß, dass sie nicht allein ist. Der Suchdienst hilft nicht nur bei historischen Fällen, sondern auch bei aktuellen Konflikten - ein Zeichen der Kontinuität in einer Welt, die immer wieder von Krieg und Vertreibung erschüttert wird. Für die 60-Jährige ist es eine Mission, die über das Persönliche hinausgeht: 'Es geht um die Würde jedes Menschen, der verschollen ist - und um das Recht der Angehörigen auf Antworten.





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