Die Linke boomt: Rekordmitgliedszahl nach Rechtsruck-Sorge

Die Linke verzeichnet nach einer beispiellosen Eintrittswelle in den vergangenen Wochen 81.200 Mitglieder – nach Parteiangaben so viele wie nie zuvor seit ihrer Gründung 2009. Die Gründe dafür sieht die Partei in der Mobilisierung im Wahlkampf und der Sorge vieler Menschen vor einem Rechtsruck in Deutschland.

Die Linke hat nach einer beispiellosen Mitglieder-Explosion in den letzten Wochen 81.200 Mitglieder – laut Parteiangaben so viele wie noch nie seit ihrer Gründung im Jahr 2009. Allein seit der umstrittenen gemeinsamen Abstimmung von Union, FDP und AfD am 29. Januar haben sich 17.470 neue Mitglieder der Partei angeschlossen, sagte ein Sprecher. Seit Jahresbeginn wurden fast 23.500 neue Mitglieder gezählt. Die Zahlen wurden zuerst vom Spiegel veröffentlicht.

Die Parteispitze sieht die Gründe für die Mitglieder-Explosion in der Mobilisierung der Linken im Wahlkampf sowie der Sorge vieler Menschen vor einem Rechtsruck in Deutschland. „Die Linke wächst und zieht immer mehr Menschen an, die eine gerechte Politik wollen", sagte der Vorsitzende Jan van Aken. Die Menschen wüssten, dass sie sich bei der Linken darauf verlassen könnten. Das Durchschnittsalter der seit Anfang Januar neu eingetretenen Menschen liegt laut Parteiangaben bei 28,7 Jahren, knapp 53 Prozent der Neuen sind Frauen. Damit liegt das Durchschnittsalter aller Mitglieder laut Angaben bei 43,31 Jahren und der Frauenanteil bei gut 42 Prozent.





