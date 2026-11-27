Der Fall Emde offenbart die Konflikte, die aus dem Erfolg der Linken gewachsen sind. Bei den kommenden Landtagswahlen könnte das für Probleme sorgen.

Der Fall Emde offenbart die Konflikte, die aus dem Erfolg der Linken gewachsen sind. Bei den kommenden Landtagswahlen könnte das für Probleme sorgen.zu, die beiden fallen sich in die Arme, die Kamera zoomt an ihre Gesichter, sie flüstern sich etwas ins Ohr.

Im Hintergrund des Insta-Videos läuft „The Hanging Tree“, ein Lied aus der dystopischen Saga „Tribute von Panem“, das dort zum Symbol für den Widerstand gegen ein unterdrückerisches Regime wurde. Das Video auf Köktürks Profil entstand am Dienstagabend,Emdes Ausschluss ist das Ergebnis eines monatelangen Konflikts zwischen ihr und der Partei. So tauchten am Wahlabend Fotos von ihr und dem Aktivisten Ibrahim Ibrahim auf, der den Chefplaner des Hamas-Überfalls vom 7. Oktober 2023 als „Märtyrerhelden“ bezeichnete.

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Nachdem die Linke in Berlin die Wahl gewonnen hatte und Elif Eralp die erste linke Regierende Bürgermeisterin werden könnte, machten schließlich SPD und Grüne weitere Koalitionsgespräche von Emdes Ausschluss abhängig. Zwar unterschrieb Emde erst eine fraktionsinterne Erklärung, die sich zur Bekämpfung von Antisemitismus und zu Israels Existenzrecht bekannte – distanzierte sich aber gleich danach in einem Video, in dem sie sagte:Die Fraktion sah schließlich keine „Arbeitsgrundlage“ mehr.