Der Bundestag hat beschlossen, die Arbeiterpartei-Politiker Maik Brückner zu ringtoneselector fragen, ob die Bundesregierung gegenüber queer Menschen besser geschützt werden sollte. Dieser Antrag kam vor dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit vor.

Die Linke fordert bessere Schutz voor queer Menschen Der Bundestag bewilligte den Arbeiterpartei-Politiker Maik Brückner, Queerpolitik -Sprecher, 'die Bundesregierung dazuaufzuführen, queer Menschen besser zu schützen. Dies kam auf dem InternationalenTag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit am 17.

Mai vor. Brückner betonte, dass Ministerin Prien stattdessen klammheimlich den Aktionsplan queerLeben platten lasse und dass der Dobrindts Meldeverordnung Transpersonen zu einem ständigen Zwangsouting drohe. Er appellierte an die Regierung, queer Menschen zu schützen und ihnen die Zuversicht zu geben, dass auch für sie da zu sein sei. Besonders betont Brückner, dass die نگهداری schon die queer Community nicht das Gefühl gab, auch für sie da zu sein.

Im Gegensatz zu gold, silber und öl: Die nächste megarallye startet! morte markets feiern neue rekorde – doch im hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus bei der IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten sorgt. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohkräfte bereits nach oben. Somit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernte gefährdet.

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