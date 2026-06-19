Die Mama-Jagd: Ein Experiment

Eine Mutter beschreibt ihre Erfahrungen mit den ständigen Anfragen ihrer Kinder, die sie mit dem Wort Mama ansprechen. Sie startet ein Experiment, indem sie jedes Mal, wenn eines ihrer Kinder Mama sagt, klickt. Das Ergebnis: 326 Mal innerhalb von nur einem Sonntag.

Wenn ich Instagram öffne, sehe ich nur Menschen auf irgendeiner Yoga-Journey: Yoga-Journey, Selfcare-Journey, Abnehm-Journey. Dazu: leise Meditationsmusik und ganz viel innere Mitte. Meine eigene Journey als berufstätige Mutter fährt eher auf einem Hamsterrad mit eingebautem Dauerpurzelbaum.

Die innere Balance versteckt sich unerreichbar irgendwo hinter der Milchstraße. Der Soundtrack dazu: Mama! Mamaaa! MAAAAAMA!

Ich weiß noch genau, wie meine Töchter zum ersten Mal Mama aus ihren zahnlosen Mündchen brabbelten. Herzstillstand vor Glück. Dankbarkeit und unendliche Liebe für diese kleinen Geschenke des Lebens. Was mir in diesem Moment niemand sagte: Kinder stellen diese unendliche Liebe auf eine Probe, die selbst ein Zen-Gärtner schwerlich bestehen kann.

Acht Jahre nach dem ersten Mama denke ich bei dem Wort nicht mehr nur an Liebe, sondern an akustische Kriegsführung. Meine Kinder, vier und acht Jahre alt, haben sie perfektioniert. Um diese These wissenschaftlich zu belegen, habe ich ein Experiment gestartet. Mit einem Klicker.

So einem kleinen Handzähler, wie ihn Türsteher benutzen. Jedes Mal, wenn eines meiner Kinder Mama sagt, klicke ich. Einen ganzen Sonntag lang. Das Ergebnis: 326 Mal.

In Worten: dreihundertsechsundzwanzig. Was the hell!? Ich werde häufiger gerufen als mancherorts die 112 an. Ich stelle fest: Mutterschaft ist ein Ort, an dem nicht nur Toilettentüren durchsichtig werden, sondern auch das Wort Mama öfter fällt als das Amen in einer katholischen Kirche. 9.36 Uhr: Der Klicker zeigt schon 52 Mal Mama an.

Der Tag ist da noch jung. Ich bin es jetzt schon nicht mehr. Meine Kinder benutzen Mama nicht einfach nur als Anrede. Für sie ist Mama ein universeller Einstieg in absolut jede Lebenslage.

Mama, ich mag aber keine braunen Punkte auf den Pfannkuchen. Mama, da ist eine tote Ameise. Mach sie weg! Mama, Maaaaamaaaaa!

Mama, ich habe eine super Idee, wie man Einbrecher vertreiben kann. Ich furze ganz laut. Super Mama, oder Mama? Und manchmal auch einfach nur: Mama.

Mama. Mama. Mamaaaa! Ohne Anschlussfrage.

Wie ein Systemtest: Ist sie noch da? Kann sie noch? Wann implodiert sie? Mama, ich hab' die Schublade zugemacht.

Mama, ich habe die Barbies gekämmt. Mamaaaa, es ist so heiß! Hast du das Planschbecken schon aufgebaut, Mama? Mamaaaa!

Mama, meine Kellerassel hat sich eingerollt! Kannst du sie ausrollen, Mama? Bitte, Mamaaa! Mama, sie hat meinen Namen ganz hässlich auf mein Blatt mit dem Einhorn und dem Hasen geschrieben.

Meine Töchter, die größten Geschenke meines Lebens. Und die kommunikativsten. Mama, an wen erinnerst du mich? Wie meinst du das?

An wen erinnerst du mich, Mama? Das musst du doch sagen!? Nein, du sollst das sagen, Mama. Mama, weißt du, ich liebe deine Stimme, wenn du für mich singst, Mama.

Wer braucht Liebesbriefe, wenn eine Vierjährige Gemüse wertschätzt? Mama, ich hab' einen Ohrenkneifer vorm Ertrinken gerettet. Von Ida von Schule der magischen Tiere. Das ist nicht wie Ida!

Hätte endgültig die Form eines Fischstäbchens angenommen, liegt ein kleines, verschwitztes Kind neben einem, liebkost mit seinen winzigen Fingern den Unterarm und sagt: Mama, du sollst bei mir liegen und mit dieser Hand meinen Rücken streicheln. Das ist sööön, Mama. Und jetzt La Le Lu, dann kann ich gut schlafen. Plötzlich ist es wieder da, dieses Gefühl vom Anfang.

Vom ersten Mama, auf das man monatelang gewartet hat. Zugegeben: Nach dem 326. Mal heute bluten mir die. Aber schon in der Sekunde, wenn sie endlich schlafen und es plötzlich ganz still ist und keiner mehr brüllt Mama, ich mag kein Basilukum auf meiner Salagne, passiert etwas völlig Irrationales: Man vermisst es fast ein bisschen, dieses Mama.

Und freut sich auf das nächste: Ich bin wach, Mama, du auch





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mama Kinder Experiment Klicker Mutterschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Kinder spielen für Kinder“ im Neuburger Stadttheater: Die ganze Vielfalt der MusikZum zweiten Mal stehen bei „Kinder spielen für Kinder“ im Neuburger Stadttheater junge Musikerinnen und Musiker auf der Bühne und spielen für ihre Klassenkameraden. Dabei geht es um mehr als nur Musik.

Read more »

Pubertät: Eltern, die DAS sagen, zerstören das Vertrauen ihrer Teenager-KinderWarum diese 9 Sätze deinem Teenager mehr schaden als helfen und was du stattdessen sagen kannst. Für eine bessere Eltern-Kind-Beziehung in der Pubertät.

Read more »

Lehrermangel: Mancherorts fürchten Eltern inzwischen um die Zukunft ihrer KinderFehlende Lehrkräfte an den Schulen sind ein Dauerthema. Der brandenburgische Bildungsminister Hoffmann fürchtet um die Anerkennung von Bildungsabschlüssen.

Read more »

Sommerfest von 'Ein Herz für Kinder' in Berlin: Stars setzen sich für benachteiligte Kinder einDas alljährliche Sommerfest von 'Ein Herz für Kinder' in Berlin brachte Prominente aus verschiedenen Bereichen zusammen, um für die Hilfsorganisation zu spenden und auf die Bedürfnisse benachteiligter Kinder aufmerksam zu machen. Die Gäste betonten die Bedeutung von Engagement und Solidarität.

Read more »