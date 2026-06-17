Die New York Knicks haben nach 53 Jahren wieder die Profi-Liga NBA gewonnen. Hunderttausende Menschen werden am Donnerstag bei der Parade über den Broadway bis zum Rathaus teilnehmen. Der Schlüsselspieler zum Titel ist Kapitän Jalen Brunson, der mit 45 Punkten im entscheidenden Auswärtsspiel zur Meisterschaft eine neue Statistik aufgestellt hat.

Die Meisterschaft der New York Knicks lässt New York ausflippen. Hunderttausende Menschen werden am Donnerstag bei der Parade über den Broadway bis zum Rathaus teilnehmen.

Die Knicks haben nach 53 Jahren wieder die Profi-Liga NBA gewonnen. Der Schlüsselspieler zum Titel ist Kapitän Jalen Brunson, der mit 45 Punkten im entscheidenden Auswärtsspiel zur Meisterschaft eine neue Statistik aufgestellt hat. Brunson teilt sich nun mit Michael Jordan den NBA-Rekord für die meisten Punkte im entscheidenden Auswärtsspiel zur Meisterschaft. Der Knicks-Anführer hat für den Erfolg sogar auf viel Geld verzichtet, um seinem Klub mehr in Spieler investieren zu können.

Der in Stralsund geborene und in Freiburg aufgewachsene Ariel Hukporti war in einer kleinen Rolle dabei und ist dankbar für die Chance, NBA-Spieler zu werden. Er ist der dritte Deutsche, der die Meisterschaft gewonnen hat, nach Dirk Nowitzki und Isaiah Hartenstein





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