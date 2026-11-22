Sat.1 zeigt „Die Millionenidee – mit Ralf Dümmel“. Hier finden Sie alles, was wir rund um Show, Sendetermine und Übertragung recherchiert haben.

Sat.1 zeigt „Die Millionenidee – mit Ralf Dümmel“. Hier finden Sie alles, was wir rund um Show, Sendetermin e und Übertragung recherchiert haben. Ralf Dümmel zählt zu den prägenden Figuren der deutschen Gründerszene.

Der Unternehmer und Investor hat sich einen Namen damit gemacht, aus einfachen Einfällen marktfähige Produkte zu entwickeln und sie erfolgreich im Handel zu platzieren. Nun zeigtdas neue Format „Die Millionenidee“, in dem erstmals nicht nur Start‑ups, sondern Menschen mit alltäglichen, unausgegorenen oder noch skizzenhaften Ideen die Chance erhalten, ein eigenes Produkt zur Marktreife zu bringen. Interessierte konnten – und können sich weiterhin – über die Bewerbungsseite des Senders informieren.

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Dümmel betont, dass für ihn weniger der perfekte Prototyp zählt als der Antrieb hinter einer Idee: Entscheidend sei das Potenzial, aus einem frühen Konzept einen marktfähigen Verkaufsschlager zu formen – ein Prozess, den er gemeinsam mit seinem Team und den Teilnehmenden begleiten will. Hier erfahren Sie, was wir zu der neuen Show recherchiert haben.zeigt ‚Die Millionenidee‘ am Sonntagvorabend – dem perfekten Sendeplatz für große Träume, Heldenreisen und Emotionen.

“ Hinter dem Sendetermin steckt auch eine Marketing-Idee: Schon am Montagmorgen danach soll die „Millionenidee“ leibhaftig in den Regalen von Lidl stehen. , Marketing-Chef des Discounters Lidl: „Wir bringen starke Ideen vom Fernsehbildschirm direkt und ohne Wartezeit in den Verkauf.

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“ Der Handelskonzern setze bei seinem künftigen Konzept auf Tempo, Überraschungsmomente und schnelle Reaktionen auf Trends. Die Gewinnerprodukte aus der „Millionenidee“ sollen Kunden ein neues Einkaufserlebnis bieten. Dafür bekämen die ausgewählten Erfindungen sowohl in den Filialen als auch im Onlineshop von Lidl so Lafery.strahlt die Sendung zur angekündigten Sendezeit linear aus. Wer die Show lieber flexibel auf anderen Geräten verfolgen möchte, kann sie parallel beim Streamingdienstbereit, das monatlich 6,99 Euro kostet .

Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Abos und deren Leistungen stellt der Anbieter auf seiner offiziellenund ein fachkundiges Team prüfen eingereichte Konzepte und begleiten ausgewählte Teilnehmende bei der Weiterentwicklung bis hin zur möglichen Marktreife. Der Prozess umfasst die Bewertung der Ausgangsidee, die gemeinsame Ausarbeitung, praktische Erprobungen sowie die Vorbereitung für eine Platzierung im Handel. Die Zuschauer erhalten dabei Einblick in alle relevanten Schritte.

Dümmel übernimmt das unternehmerische Risiko vollständig; ein möglicher Gewinn wird nach Abzug der Kosten fifty-fifty zwischen ihm und den Ideengebern aufgeteilt. Das Format richtet sich ausdrücklich nicht nur an klassische Start‑ups wie bei „Ralf Dümmel betont, dass ihn die Vielfalt ungewöhnlicher und kreativer Einfälle fasziniert. Entscheidend sei für ihn nicht der perfekte Prototyp, sondern das Engagement hinter einer Idee. Auch einfache Skizzen oder frühe Bastelmodelle könnten, so Dümmel, das Potenzial für ein marktfähiges Produkt besitzen.

Er erklärt, dass sein Team die Teilnehmenden auf dem gesamten Weg begleitet und er selbst das unternehmerische Risiko übernimmt. Die Ideengeber sollen im Erfolgsfall dauerhaft am Gewinn beteiligt bleiben. ‑Senderchef Marc Rasmus verweist auf Dümmels jahrzehntelange Erfahrung im Handel und sieht in der neuen Show „Die Millionenidee“ eine Möglichkeit, bislang unausgeschöpfte Ideen einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

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Das Format biete Menschen, die lange an einem Einfall festgehalten haben, die Chance, diesen professionell weiterzuentwickeln und unter Umständen wirtschaftlich erfolgreich umzusetzen. Anfang Juli. Ralf Dümmel erklärte, er sei von der großen Resonanz überwältigt. Diese zeige das enorme Innovationspotenzial in Deutschland.

Mit seinem Team unterstütze er vielversprechende Ideen, entwickle sie zu marktreifen Produkten weiter und ermögliche den Zuschauern, diesen Prozess hautnah mitzuerleben. Er betonte zudem, dass sein Team dem Projekt mit großer Begeisterung entgegenblicke und großes Potenzial darin sehe.