Die Mode-Schlacht der WM 2026: Ein kritisches Ranking der Heimtrikots

Ein detaillierter Blick auf die Trikots der 48 teilnehmenden Nationen der WM 2026 – von mutigen Design-Experimenten bis hin zu langweiligen Standard-Shirts.

Die bevorstehende Weltmeisterschaft 2026 markiert einen historischen Wendepunkt im internationalen Fußball, nicht nur wegen der sportlichen Ambitionen, sondern auch aufgrund der massiven Erweiterung des Teilnehmerfeldes.

Mit insgesamt 48 teilnehmenden Nationen wächst die Bühne, und damit steigt auch die Anzahl der visuellen Visitenkarten: die Heimtrikots. Diese Trikots sind weit mehr als bloße Sportbekleidung; sie sind Symbole nationaler Identität, Ausdruck von Tradition und oft auch ein kommerzielles Schlachtfeld der großen Ausrüster. Bei der Analyse der diesjährigen Entwürfe zeigt sich ein extrem heterogenes Bild, das von ikonischen Klassikern über mutige Design-Experimente bis hin zu lieblosen Standard-Shirts reicht, die kaum jede Inspiration aufweisen.

Während einige Teams versuchen, durch Innovation zu glänzen, verharren andere in einer Sicherheit, die an Langeweile grenzt. Ein besonders kritischer Blick fällt auf die Nationen, die es mit ihrem Design zu vorsichtig angegangen sind. So präsentiert sich beispielsweise die tschechische Nationalmannschaft in einem Trikot, das zwar solide und absolut tragbar ist, dem jedoch jegliche Eigenständigkeit fehlt. Es wirkt wie ein Pflichtshirt, das keine Fragen aufwirft, aber auch keine Begeisterung auslöst.

Ähnlich verhält es sich mit den Vereinigten Staaten, die als Gastgeber eigentlich die perfekte Gelegenheit für einen Wow-Effekt gehabt hätten. Stattdessen lieferten sie ein rotes Heimtrikot ab, das zwar sauber gearbeitet ist, aber den großen Design-Moment vermissen lässt. Auch Österreich bleibt in einer Zone der Austauschbarkeit; das rot-weiße Design wirkt fast so, als stamme es aus einem Videospiel, das nicht über die offiziellen Lizenzen verfügt und daher nur eine Annäherung an das Original wagt.

Bosnien und Herzegowina folgt diesem Trend der Funktionalität, wobei das Trikot eher wie eine Arbeitsuniform als wie ein begehrtes Sammlerstück für Fans wirkt. Auf der anderen Seite des Spektrums finden wir die mutigen, wenn auch nicht immer erfolgreichen Versuche. Haiti setzt auf den lokalen Ausrüster Saeta, was grundsätzlich einen sympathischen Ansatz darstellt. Doch die Umsetzung lässt zu wünschen übrig; die Farben und die Materialanmutung lassen das Trikot billig wirken, beinahe wie eine preiswerte Temu-Variante eines echten Nationaltrikots.

Im Kontrast dazu steht die absolute Extravaganz einiger Entwürfe, die so bunt und wild sind, dass sie im Trash-Ranking ganz oben landen könnten. Hier wird Mut zur Farbe mit einem Mangel an Balance verwechselt, was zu einem optischen Chaos führt, das zwar Aufmerksamkeit erregt, aber kaum als schön bezeichnet werden kann. Auch Jordanien, ausgestattet von Kelme, versucht einen eigenen Weg, doch das Ergebnis wirkt unausgereift und bleibt eher eine Nische als ein Highlight.

Es wirkt fast so, als wäre das Design an den Farben der Flagge zu stark gebunden gewesen, ohne daraus eine moderne Ästhetik zu entwickeln. Interessant ist zudem der Einfluss der großen Marken wie adidas, Kappa oder Reebok.

Während Kappa oft für interessante Schnitte bekannt ist, wirkt das tunesische Trikot in diesem Fall zu langweilig und verliert sich in der Masse der roten Trikots. adidas scheint bei einigen Modellen das Zeitgefühl verloren zu haben, was sich in Designs widerspiegelt, die eher an eSport-Jerseys als an klassische WM-Heimtrikots erinnern. Die Schweiz hingegen bleibt ihrer Linie treu, was jedoch als Stillstand gewertet werden kann; das Design ist elegant und bezieht sich schön auf den Schweizer Pass, wirkt aber seit 2008 nahezu unverändert.

Innovation wird hier zugunsten einer Neutralität geopfert, die fast schon zu passiv ist. Insgesamt lässt sich sagen, dass die WM 2026 eine riesige Chance für modische Diversität bot, die jedoch von vielen Nationen nicht voll ausgeschöpft wurde. Viele Trikots fallen in die Kategorie nicht hässlich, aber auch nicht schön, und lassen die Fans mit dem Wunsch nach mehr Spektakel und echter Kreativität zurück





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