Am Jahrestag des Todes des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny besuchen viele Moskauer trotz behördlicher Einschüchterung sein Grab auf dem Borissowskoje-Friedhof und trauern um den Kremlkritiker.

Ein Jahr ist es her, dass der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny im Straflager verstarb. Am Tod estag gedachten viele Moskau er Bürger trotz behördlicher Einschüchterung seines Andenkens und legten Blumen auf seinem Grab auf dem Borissowskoje-Friedhof nieder. Die Polizei erlaubte den Zugang zum Grab, doch wie unabhängige Medien berichten, wurden die Trauernden von Beamten gefilmt.

Unter den Besuchern befanden sich auch ausländische Diplomaten, darunter die US-Botschafterin Lynne Tracy und die EU-Botschafterin Roland Galharague. Nawalnys Witwe, Julia Nawalnaja, schrieb auf Instagram, sie denke jeden Tag an Nawalny, lache mit ihm, beziehe sich mit ihm ins Geheime und diskutiere mit ihm. „Ich liebe dich sehr, vermisse dich sehr, du fehlst mir so.“ Nawalny war der bekannteste Gegner des Kremlchefs Wladimir Putin. 2020 wurde er während eines Aufenthalts in Sibirien zur Vorbereitung von Regionalwahlen vergiftet. Nach seiner Behandlung in Deutschland diagnostizierte die Berliner Charité einen Nervenkampfstoff als Ursache. Die russische Regierung bestreitet jede Beteiligung an dem Anschlag. Nach Nawalnys Rückkehr nach Moskau wurde er am Flughafen festgenommen und wegen Verstoßes gegen Meldeauflagen aus einem früheren Verfahren in Haft genommen. Später verurteilten russische Gerichte ihn wegen angeblicher Veruntreuung und Beleidigung einer Richterin zu neun Jahren Haft. Nach einem weiteren Prozess wegen Extremismus wurde die Freiheitsstrafe auf 19 Jahre erhöht, die er in einem Straflager am Polarkreis absitzen sollte. Zum Zeitpunkt seines Todes war Nawalny nur 47 Jahre alt





