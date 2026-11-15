Die Mumiu 4: Arnold Vosloo kehrt als Imhotep in den Film zurück

Arnold Vosloo bestätigt seine Rückkehr als Imhotep im neuen Die Mumie Film. Brendan Fraser und Rachel Weisz spielen wieder mit. Details zur Handlung.

Arnold Vosloo hat die Gerüchte um die Fortsetzung der Abenteuer-Saga offiziell bestätigt. Der südafrikanische Schauspieler wird die Rolle des Imhotep im vierten Teil der Reihe übernehmen. Die Bestätigung erfolgte während seines Auftritts im Podcast Danger Close. Er teilte mit, dass er seinen Vertrag für das Projekt bereits unterzeichnet hat. Dies markiert das erste Mal, dass er die Rückkehr der Figur öffentlich zusichert.

Details zur Produktion und Besetzung

Vosloo ist 64 Jahre alt und gibt an, im November zu den Dreharbeiten nach London zu reisen. Er erwähnte, dass Brendan Fraser und das restliche Team aktuell vor Ort drehen. Der Film basiert auf dem bekannten Originaltitel The Mummy: Book of the Dead. Dieser Titel war zuvor bereits bekannt, die genaue Handlung war jedoch unklar. Vosloo bestätigte nun, dass seine Figur Imhotep ebenfalls wieder im Film auftaucht. Die Produktion gilt als Teil des etablierten Abenteuer-Franchises.

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Verjüngung durch De-Aging Effekte

Eine besondere technische Neuerung wurde von Vosloo im Podcast verraten. Der Schauspieler wird im neuen Film per De-Aging verjüngt. Ziel ist es, sein Aussehen an den ersten Film aus dem Jahr 1999 anzupassen. Diese Technik soll sicherstellen, dass der Charakter optisch der damaligen Zeit entspricht. Es bleibt offen, wie genau die Technologie im Zusammenspiel mit der Handlung eingesetzt wird. Die visuelle Anpassung ist ein zentraler Punkt der aktuellen Produktionsdetails.

Rolle des Schwarzen Buches der Toten

Die Bestätigung von Imhoteps Rückkehr wirft Fragen zur Handlung auf. Das schwarze Buch der Toten wurde in der Vorgeschichte nicht zerstört. Es ist daher logisch anzunehmen, dass es erneut ausgegraben wird. Daraus wird dann erneut gelesen werden, um Imhotep zurückzuholen. Vosloo zitierte im Podcast sogar eine passende Zeile aus dem Buch der Toten. Diese Details deuten auf eine direkte Fortführung dermagischen Elemente hin. Die Mechanik der Wiedererweckung bleibt ein zentrales Element.

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Komplettierung des Hauptcastings

Neben Arnold Vosloo kehren weitere Originaldarsteller zurück. Brendan Fraser und Rachel Weisz spielen erneut die Hauptrollen. Sie verkörpern Richard Rick OConnell und Evelyn Carnahan. Auch Oded Fehr, John Hannah und Kevin J. OConnor sind Teil der wiederbesetzten Hauptrolle. Dies sorgt für ein Wiedersehen mit der gesamten ursprünglichen Besetzung. Das Franchise gilt als Favorit einer Generation von Filmfans. Die Vollständigkeit des Casts unterstreicht die Bedeutung des Projekts.

Zeitlicher Rahmen und Kinostart

Der letzte offizielle Kinostart des zweiten Teils liegt 26 Jahre zurück. Fans warten nun auf das langersehnte Wiedersehen der Figuren. Ein konkreter deutscher Kinostart für den vierten Teil wurde im vorliegenden Kontext noch nicht benannt. Die Dreharbeiten in London laufen derzeit nach Auskunft von Vosloo. Die Ankunft des Schauspielers ist für November geplant. Die Produktion schreitet somit planmäßig voran. Der Erfolg des neuen Films hängt stark von der Chemie des wieder vereinten Casts ab. Die Erwartungen an den Blockbuster sind hoch.