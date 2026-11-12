Die Mumy 4: Arnold Vosloo und Hauptdarsteller kehren zurück

Bestätigung für Die Mumy 4: Brendan Fraser, Rachel Weisz und Arnold Vosloo spielen Imhotep. De-Aging-Technologie verjüngt Vosloo für den Kinostart 2026.

Die Langzeitfan-Community des Horror-Abenteuerfranchises Die Mumy 4 kann ihre Freude kaum zügeln. Nach jahrelanger Spekulation über die Zukunft der ikonischen Reihe hat sich die Situation nun grundlegend zugunsten der Fans gewendet. Es ist bestätigt, dass nicht nur die ursprünglichen Hauptdarsteller, sondern auch der Schurke zurückkehrt. Die Produktion des vierten Teils hat somit einen entscheidenden Meilenstein erreicht, der die Unsicherheit über die Besetzung endgültig beseitigt.

Vosloo bestätigt Rückkehr und Filmdreh

Arnold Vosloo hat die Gerüchte über seine Beteiligung an Die Mumy 4 endgültig entkräftet. Der südafrikanische Schauspieler gab während eines Interviews im Podcast "Danger Close" die verbindliche Zusage. Vosloo erklärte explizit, dass er seinen Vertrag für die Fortsetzung bereits unterzeichnet habe. Der 64-Jährige bestätigte weiter, dass die Dreharbeiten mit Brendan Fraser und den anderen Kolleginnen bereits in London stattfinden. Er plant, im November selbst nach London zu reisen, um mit der Aufnahme der Szenen zu beginnen. Dies markiert das erste Mal, dass Vosloo diese Information öffentlich und verbindlich kommuniziert.

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Vosloo unterstrich die Bedeutung seiner Figur für das Gesamtkonzept der Filmreihe. Seine Rolle als Imhotep gilt als das elementare Feuer und der Antagonist, der die Spannung in den Geschichten treibt. Durch seine bestätigte Teilnahme wird die emotionale Tiefe der Narration erheblich gesteigert. Der Schauspieler drückte seine Begeisterung über die Wiederbelebung des Projekts aus und verwies metaphorisch auf die Handlungselemente des Films.

Tech-Details und Figur Imhotep

Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft das visuelle Erscheinungsbild von Imhotep. Arnold Vosloo verriet, dass er in der Produktion mit De-Aging-Technologie behandelt werden soll. Dieser Prozess wird seinen Look bewusst so gestalten, wie er im ersten Teil des Franchises im Jahr 1999 aussah. Dies dient der erzählerischen Kohärenz und verbindet die neue Handlung direkt mit den Anfängen der Legende. Die technische Umsetzung soll sicherstellen, dass die Kontinuität der Figur gewahrt bleibt.

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Hinsichtlich der Plot-Entwicklung ist bekannt, dass der Originaltitel des Films "The Mummy: Book of the Dead" lauten wird. Da das schwarze Buch der Toten im vorherigen Verlauf der Saga nicht zerstört wurde, liegt die Annahme nahe, dass es erneut ausgegraben und daraus vorgelesen wird. Dies wird der Auslöser für die Handlung sein, die Imhotep aus dem Jenseits zurückholt. Die genauen Details der Verschwörung bleiben bisher unter Verschluss, doch das mechanische Prinzip der Wiederbelebung ist etabliert.

Komplettes Original-Cast wird wieder vereint

Neben Brendan Fraser und Rachel Weisz kehren auch weitere tragende Schauspieler zur Die Mumy 4 Produktion zurück. Die Bestätigung umfasst auch die Rückkehr von Oded Fehr, John Hannah sowie Kevin J. O'Connor. Diese Ensemble-Veränderung hebt den Film von seinen Vorgängern ab, insbesondere dem dritten Teil, der ohne Rachel Weisz auskommen musste. Fans sehen in dieser Vollständigkeit den Schlüssel zur Wiederherstellung des ursprünglichen Charmes. Das Zusammenspiel dieser Akteure prägt bis heute die Erinnerung an die Abenteuer von Richard "Rick" O'Connell und Evelyn Carnahan.

Das Franchise, welches von Stephen Sommers erschaffen wurde, genießt unter Millennials einen hohen Kultstatus. Die Rückkehr der gesamten ursprünglichen Gang nach 26 Jahren seit dem zweiten Teil wird als historisches Ereignis im Filmgeschäft wahrgenommen. Dies unterscheidet die Produktion von anderen Blockbuster-Series und unterstreicht die emotionale Bindung der Zielgruppe. Die Produktion verspricht, die Lücke zu schließen, die durch das Fehlen der ikonischen Figuren in der Vergangenheit entstanden ist.

Kalenderjahr und Produktionsfortschritt

Der Deutsche Kinostart ist für das Jahr 2026 angesetzt. Dies gibt den Produzenten ausreichend Zeit für die post-produktionstechnischen Arbeiten, insbesondere für die aufwendigen visuellen Effekte. Brendan Fraser und Rachel Weisz sind bereits in London mit den Dreharbeiten beschäftigt. Die vollständige Besetzung wird die Produktion in den kommenden Monaten stark prägen. Die Fans können sich auf ein Wiedersehen mit den Charakteren freuen, die als Herz und Seele der Die Mumy 4 gelten. Der 26-Jahres-Abstand zum Vorgänger wird durch die authentische Besetzung überbrückt, was für eine hohe Erwartungshaltung sorgt.