Die Mysterien der Mengenangabe Bund: Was steckt wirklich dahinter?

Eine detaillierte Analyse über die ungenauen Mengenangaben beim Einkaufen von Kräutern, Gemüse und Blumen und wie man die richtige Menge einschätzt.

Wer schon einmal in der Obst- und Gemüseabteilung eines Supermarkts gestanden oder einen Bummel über den lokalen Wochenmarkt unternommen hat, dem ist der Begriff ein Bund sicherlich bekannt vorgekommen.

Er begegnet uns fast täglich, wenn wir frische Kräuter oder Gemüse für unsere Gerichte einkaufen möchten. Doch bei einer genaueren Betrachtung stellt man schnell fest, dass diese Bezeichnung alles andere als eine präzise wissenschaftliche Angabe ist. Im Gegensatz zu standardisierten Maßeinheiten wie Gramm, Kilogramm oder Litern, die weltweit einheitlich definiert sind, gibt es für den Bund keine verbindliche Norm. Dies führt oft zu Verwirrung, insbesondere wenn in Kochrezepten einfach von einem Bund Petersilie oder Basilikum die Rede ist.

Was genau ist nun ein Bund und wie viel Inhalt verbirgt sich tatsächlich hinter dieser vagen Beschreibung? Oftmals stellt man fest, dass die Menge je nach Anbieter massiv schwankt, was besonders für Hobbyköche problematisch sein kann, die Wert auf ein exaktes Verhältnis der Zutaten legen. Wenn wir uns speziell die Welt der frischen Küchenkräuter ansehen, wird die Variabilität besonders deutlich. Von Basilikum über Petersilie bis hin zu Schnittlauch werden viele dieser Pflanzen in kleinen Sträußchen, sogenannten Bünden, verkauft.

Doch wie schwer ist so ein typisches Sträußchen eigentlich? In der Regel liegt das Gewicht eines Kräuterbundes zwischen 30 und 50 Gramm. Dabei spielt die Beschaffenheit der Pflanze eine entscheidende Rolle: Die Größe der einzelnen Blätter und das Gewicht der Stängel beeinflussen das Endergebnis massiv. Ein handelsüblicher Bund besteht meist aus etwa 10 bis 20 einzelnen Stängeln.

Für diejenigen, die keine Waage zur Hand haben, gibt es eine praktische Faustregel: Man spricht im Allgemeinen von einem Bund, wenn die gebundenen Kräuter gerade so von Daumen und Zeigefinger umschlossen werden können. Dennoch gibt es spürbare Unterschiede zwischen den Sorten. Während ein Bund Basilikum oft im Bereich von 30 bis 50 Gramm liegt, ist ein Bund Petersilie meist etwas schwerer und wiegt zwischen 50 und 70 Gramm. Schnittlauch hingegen ist oft leichter und wiegt im Durchschnitt etwa 30 Gramm.

Da es keine staatlich regulierte Norm gibt, bleibt das Gewicht letztlich vom jeweiligen Verkäufer oder dem Erzeuger abhängig, wobei Bio-Märkte oft andere Standards haben als große Discounter. Eine ganz andere Dimension nimmt der Begriff Bund beim sogenannten Suppengrün ein. Hier handelt es sich nicht mehr um ein einzelnes Kräutersträußchen, sondern um eine gezielte Zusammenstellung verschiedener Gemüsesorten. Typischerweise besteht ein Bund Suppengrün aus Lauch, Petersilie, Karotten und Sellerie.

Diese Zutaten werden zu einem größeren Strauß gebunden, der idealerweise für die Zubereitung von mehreren Litern einer aromatischen Gemüsebrühe ausreicht. Das Gewicht ist hier deutlich höher und variiert je nach Anbieter massiv. In vielen Supermärkten findet man Bündel, die zwischen 400 und 500 Gramm wiegen. Es gibt jedoch auch deutlich größere Varianten, die bis zu 700 oder sogar 800 Gramm auf die Waage bringen können.

Hier wird deutlich, dass der Begriff Bund eher eine Art Zusammenfassung von Komponenten beschreibt als eine exakte Menge. Wer hier genau kalkulieren möchte, sollte die Etiketten genau lesen oder das Produkt abwiegen, da die Menge an Sellerie oder Lauch im Strauß stark variieren kann. Interessanterweise beschränkt sich die Verwendung dieses Begriffs nicht nur auf den Lebensmittelbereich. Auch beim Besuch eines Floristen begegnet uns das Wort Bund häufig, wobei es dort meist synonym für einen Blumenstrauß verwendet wird.

Doch auch hier gibt es keine feste Anzahl an Stielen. Je nachdem, welche Blumenarten verwendet werden und welche optische Wirkung erzielt werden soll, kann ein Bund aus fünf, zehn oder wesentlich mehr Stielen bestehen. Die Größe und Fülle hängen stark von der Sorte und dem Wunsch des Kunden ab. Man kann entweder vorgefertigte Bünde wählen oder sich individuell einen zusammenstellen lassen, was die Menge der enthaltenen Blumen natürlich nochmals verändert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Bund ein kulturelles Maß ist, das zwar im Alltag funktioniert, aber für präzise Küchenarbeit ungeeignet ist. Wer exakte Ergebnisse erzielen möchte, sollte daher immer auf die Gramm-Angaben achten, anstatt sich auf die ungenaue Definition eines Bundes zu verlassen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kräuter Mengenangaben Haushalt Einkaufen Küche

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hertha BSC feiert die Meisterschaft: Die Berlinerinnen qualifizieren sich für die Play-offs zur Zweiten LigaAnfänglich fast 15.000 Zuschauer verfolgen das Spiel von Herthas Frauen gegen Erfurt im Olympiastadion. Sie feiern einen 5:0-Erfolg und den Staffelsieg in der Regionalliga Nordost.

Read more »

Der Wassermann-Wochenhoroskop - Unwitting und UnerwartetFrisch wie die Luft im eigenen Boot, die kommende Woche führt Wasserzeichen. Mit praktischem Gespür für die feinsten Lebensnuancen werden glückliche Ereignisse auf Sie zukommen, aber es erwartet sie auch Atemraubende Herausforderungen und die Chance, Erfolge zu erringen, indem sie an neue Wege und Möglichkeiten denkt. Die kommende Woche wird eine der tiefsten in diesem Jahr sein, mit den Intensität seiner Gefühle und seiner Fähigkeit, diese mitten im Leben zu spüren. Gute Entscheidungen werden in ruhiger Energie, Studium, Forschung und mentale Konzentration getroffen werden, aber Achtung vor Emotionalität, die Tiefsensibilität hinterlässt.| |Ein Wassermann-Wochenhoroskop der Woche diese Woche ist die Versuchung, tief in sein Herz zu gehen und seine emotionale musikalische Reise zu genießen, die es auch als eine ebensolche Reise durch die innere Kraft geben könnte, die uns durch die Tiefenbeugung führt, an einigen ungelernten Schwierigkeiten zu erliegen. Eine künstlerische Inspiration, भन्दै sagen natürliche Weise, trägt uns an ein durch und durch sinnliche Gefühlschallenge führt.|Kreativität und Intuition sind die Haupttreibende forces dieses Wochenhoroskops. Während Sensibilität ist Amy Keywords für weekhoroscop, die und Kreativität stark im Einklang stehen. Diese Kombination führt zu kopfkratzen Ergebnissen, wo mehr alsallista geheime Information, die uns alle bereichern und bereichern kann.''

Read more »

Die unbedeutenden Flachbauten: Einige Betrachtungen über die Architektur und die StadtentwicklungDas Projekt "Hamburger Flachbauten" von Claas Möller und Peter Bruns zeigt, wie unbedeutende und häufig übersehen postanehrige Schichten der Stadtarchitektur viel über die städtische Entwicklung und den urbanen Geist vermitteln, obwohl sie selbst nichts repräsentieren wollen.

Read more »

Barmer meldet sich zur Politisierung der telefonischen Krankschreibung zu WortDie Barmer meldet sich als Hauptgeschäftsführerin der größten gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland quer zur bayerischen Gesundheitsministerin Nina Warken, die die telefonische Krankschreibung ins Bundesverfassungsgericht führt, und CDU-Politikern, die die Einführung kritisiert haben, zu Wort. Während Beechwalder ihrerseits von einem zu hohen Krankenstand spricht und die mobile Lösung infrage stellt, sieht die Barmer einen positiven Trend und Mahmud Ergun einen positiven Einfluss auf die Arbeitsbeschaffung. Die Barmer sieht dies in den rückläufigen Krankentafeln der Beschäftigten im Land. Durch die mobile Lösung können Arbeitgeber und Beschäftigte einsatzbereit bleiben.

Read more »