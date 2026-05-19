Die Nachrichten|Region Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern|Hauptmeldung

Das ist der Ausgangspunkt für die regionale Nachrichtenübermittlung. Hier kommen die wesentlichen Kernmeldungen und Infos zusammen.

15 Min Die Nachrichten für den Norden: - Vorwurf der sexuellen Belästigung auf dem Ärztetag in Hannover: - Total Energies will aus Offshore-Projekte n aussteigen: - Alexandra Popp verabschiedet sich vom VfL Wolfsburg: - Neues Urlaubsverhalten der Deutschen: - Landtagswahl in MV: Interner Programmentwurf der AfD: - Toter Wal vor dänischer Insel: - Rückbau des AKW in Grohnde: - Kostenfalle Ölheizung: - Toter Buckelwal vor dänischer Insel angespült: - Sanierung der Bahnstrecke Schwerin-Hamburg beendet: - Toter Buckelwal vor dänischer Insel angespült: - Bahnstrecke Schwerin-Hamburg: Generalsanierung beendet: - So war der Vatertag im Norden: - Demo gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen in Hamburg: - Fall Fabian: Ermittlungen gegen Vater wegen Falschaussage: - Details zum Terrorverdächtigen aus Hamburg: - MV-Trend zur Landtagswahl: - Wahlumfrage: AfD weiter stärkste Kraft in MV: - Plastikfreie Verpackung aus Agrarabfälle.

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