Die nächste Megarallye startet: Almonty Industries und die Energiekrise

Die Aktie von Almonty Industries hat in den vergangenen Monaten zu den größten Gewinnern im Rohstoffsektor gehört. Der Kursrückgang lässt sich auf die Energiekrise und steigende Produktionskosten für Agrarrohstoffe zurückführen. Gleichzeitig explodieren die Preise für Düngemittel. In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren. Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!

Die Aktie von Almonty Industries hat gegenüber dem Rekordhoch von Mitte April bei 24,41 US$ inzwischen fast ein Drittel ihres Wertes eingebüßt. Der Kursrückgang lässt sich auf die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus, die Energiekrise n und steigende Produktionskosten für Agrarrohstoffe zurückführen.

Gleichzeitig explodieren die Preise für Düngemittel. Diese Entwicklung könnte alles verändern, was wir bisher über Rohstoffe und Märkte kannten. Während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren. Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt





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