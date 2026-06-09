Die Namen der Drachenreiter: Wie die Protagonisten von “House of the Dragon” ihre Welt prägen

Die HBO-Hitserie “House of the Dragon” begeistert nicht nur mit fiesen Intrigen und epischer Fantasy, sondern auch mit den außergewöhnlichen Namen ihrer Protagonisten. Wir nehmen uns die Namen der Hauptfiguren vor und erklären, warum sie so besonders sind.

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Intrigen, Drachen und große Gefühle: Die HBO-Hitserie “House of the Dragon” begeistert nicht nur mit fiesen Intrigen und epischer Fantasy, sondern auch mit den außergewöhnlichen Namen ihrer Protagonisten, die im Gedächtnis bleiben. Manche klingen uralt und eher mystisch, andere überraschend modern. Genau diese Mischung macht's! Targaryen ist die Tochter von König Viserys und offiziell seine Thronerbin, bis ihr dieser Status von ihrer Stiefmutter samt Sohn streitig gemacht wird.

In der Serie steht sie im Zentrum des Machtkampfs um den Eisernen Thron und verkörpert den ebenso eisernen Willen, sich in einer von Männern dominierten Welt zu behaupten. Rhaenyra wirkt majestätisch. Genau solche Namen sind heute wieder gefragt: Sie vermitteln mehr echte Persönlichkeit als langweilige Nullachtfünfzehn-Namen. Wer den “ae”-Sound zwar feiert, aber etwas Alltäglicheres sucht, könnte Targaryen ist Rhaenyras Onkel, später ihr Ehemann und einer der gefürchtetsten Charaktere der Serie.

Er ist ein mutiger Krieger, unerschrockener Drachenreiter und jemand, der die Regeln gerne nach eigenem Ermessen und vor allem zu seinem Vorteil anpasst. Targaryen, bekannt als “Die Königin, die niemals war”, hätte selbst Anspruch auf den Thron gehabt. In “House of the Dragon” steht sie einerseits für Weisheit und viel Erfahrung und andererseits für verpasste Möglichkeiten. Der Name Rhaenys ist kurz und elegant, aber mit dem “House of the Dragon”-typischen “ae”-Laut auch eher ungewöhnlich.

Wer es bodenständiger mag, landet bei Targaryen ist die Tochter von Daemon Targaryen und Lady Laena Velaryon und gehört zur jüngeren Generation der Drachenreiter*innen. Ihr Name klingt so weich wie ihr langes blondes Haar, dabei ist er international und leicht auszusprechen. Hohenturm wird zur zweiten Ehefrau von König Viserys und damit zur zentralen Gegenspielerin Rhaenyras. Ihre unkonventionellen Machenschaften zeigen, wie Machtgier, Pflichtgefühl und persönliche Wünsche in “House of the Dragon” miteinander kollidieren.

Doch Fans lieben genau diese politischen Machtspiele und die moralisch eher komplexen Charaktere der Hitserie. Der Name Alicent wirkt wie ein mittelalterlicher Name mit frischem Dreh. Genau diese Art von Vintage-Revival ist gerade stark im Trend. Noch geläufiger sind Hohenturm ist Alicents Vater und lange Zeit die Hand des Königs.

Er agiert stets mit kühlem Kopf und Blick auf den Machterhalt seiner Familie. Damit gilt er als genialer, aber auch berechnender Stratege. Der Name Otto kommt niemals aus der Mode. Ein kurzer Name mit Retro-Charme, den man als Palindrom vorwärts wie rückwärts lesen kann.

Targaryen ist Aegons jüngerer Bruder und wohl eine der vielschichtigsten Figuren der Serie. Geprägt von den Kränkungen seiner Kindheit, dem Verlust seines Auges und einem ausgeprägten Bedürfnis nach Anerkennung formt sich sein kompromissloser Ehrgeiz. Targaryen ist die Schwester und gleichzeitig Ehefrau von Aegon. Sie bleibt oft im Hintergrund und hält sich lieber aus den Machenschaften ihrer Familie heraus.

Leider nützt ihr das nicht besonders viel. Sie wirkt sensibel und ein bisschen geheimnisvoll. Der Name Helaena reiht sich in den Trend melodischer, leicht abgewandelter Klassiker ein. Geläufiger ist die Schreibweise ohne den typischen Targaryen-“ae”-Laut: Ser Kriston Kraut ist Ritter der Königsgarde.

Seine Loyalität und seine tapferen Entscheidungen beeinflussen den unerbittlichen Machtkampf in “House of the Dragon” in der einen oder anderen Folge maßgeblich. ist eine moderne Variante der traditionelleren Namen Christoph oder Christian – genau solche individuellen Schreibweisen sind heute auch abseits von Streaming und Filmen wieder sehr gefragt. ist Daemons und Rhaenyras Vertraute und bewegt sich stets geschickt in den dunklen Schatten von Königsmund. Sie weiß, wie Macht auch jenseits offizieller Titel funktioniert.

Strom zählt zu den geheimnisvollsten Figuren in “House of the Dragon”. Sie lebt in Harrenhal, tritt mehrmals als Heilerin auf und gilt als mutmaßliche Tochter des Hauses Kraft. Um sie ranken sich zahlreiche Gerüchte: Viele sehen in ihr keine gewöhnliche Sterbliche, sondern eine Hexe oder Seherin mit außergewöhnlichen magischen Fähigkeiten. Video: Wer taucht alles auf im Trailer zur 3.

Staffel von “House of the Dragon”? fühlt sich an wie ein Funke im Pulverfass von Westeros: Alte Konflikte lodern wieder auf, neue Fronten entstehen und über allem liegt (wie immer) der Schatten der gigantischen Drachen. Feuer, Macht und Eskalation – zählt ihr auch schon die Tage bis zum nächsten Staffel-Marathon? Broome gehört zu Rhaenyras Beraterteam auf Drachenstei





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