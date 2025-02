Die Neuausrichtung der Europapolitik: Ein Wendepunkt mit Bedrohungen

Ein Blick auf die Auswirkungen des Telefonats zwischen Präsident Trump und Wladimir Putin auf die Beziehungen der USA zu Europa. Die Neuausrichtung der Europapolitik wird als Wendepunkt angesehen, birgt aber auch erhebliche Risiken. Analysen und Reaktionen aus den USA und Europa.

Viele US-Medien bewerten die Neuausrichtung der Europapolitik als Wendepunkt der Geschichte. Aber sie warnen auch vor den möglichen Folgen. Trump s Konzessionen an Putin könnten einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen. Die Beziehungen der USA zu Europa werden nach Trump s Telefonat mit Putin nie wieder dieselben sein. Europas amerikanisches Jahrhundert ist vorbei.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseths Forderungen an die europäischen Verbündeten, 'die Verantwortung für die konventionelle Sicherheit auf dem Kontinent zu übernehmen', unterstreicht Trumps 'America First'-Ideologie und seine Tendenz, jedes Thema oder Bündnis als eine Frage des Geldes und des Cents zu betrachten. Er unterstreicht auch seine Unabhängigkeit von Beratern, die in der außenpolitischen Mythologie des Westens verwurzelt sind und die seiner Meinung nach seine erste Amtszeit untergruben. US-Interventionen gewannen zwei Weltkriege, die in Europa begonnen hatten, und garantierten anschließend die Freiheit des Kontinents angesichts der sowjetischen Bedrohung.Trump greift nun die Argumentation von Präsidenten auf, die seit Gründung der Vereinigten Staaten vor ausländischen Verwicklungen auf der Hut sind, und sagte über Europa: 'Dazwischen liegt so etwas wie ein Ozean.' Trump, der angebliche oberste Dealmaker, beraubt die Ukrainer eines Verhandlungsinstruments, mit dem sie Zugeständnisse von seinem alten Freund Putin hätten erzwingen können. Amerika hat jetzt einen Präsidenten, der glaubt, dass Großmächte ein Recht auf Expansionismus in ihren regionalen Einflussgebieten haben. Russland mit einer Einigung in seinem Sinne zu belohnen, würde einen katastrophalen Präzedenzfall schaffen. (USA): Ein Großteil Europas ist heute in Panik, nachdem Präsident Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth dem Kontinent einen brutalen Realitätscheck verpasst haben. Ein Kontinent, der sich in den letzten 80 Jahren auf den militärischen Schutzschirm der USA verlassen hat - manche würden sagen, zu sehr -, hat sich nach Hegseths eindringlicher Warnung, dass die europäische Sicherheit gegenüber amerikanischen Interessen mittlerweile zweitrangig sei, selten so schutzlos gefühlt. Dass Trump nur wenige Stunden später Wladimir Putin - eine klare und gegenwärtige Gefahr für die europäische Sicherheit - als gleichberechtigten Verhandlungspartner behandelte und bereit schien, ukrainischen Boden zu übergeben, ließ das Blut in den Adern der europäischen Hauptstädte von Warschau bis London noch mehr gefrieren. Selten hat sich die Nachkriegsordnung so fragil angefühlt wie heute. Die Regierung möchte, wie vorherzusehen war, dass die Sicherheit der Ukraine von Europäern garantiert wird, die Trumps Meinung nach nicht genug für die Ukraine bezahlt haben. Der Plan sieht vor, Friedenstruppen aus NATO-Ländern zu entsenden, aber in einer 'Nicht-NATO-Mission'. US-Truppen wären nicht beteiligt, und die Truppe würde nicht durch eine Verpflichtung nach Artikel 5 der NATO unterstützt, im Falle einer Bedrohung Atomwaffen einzusetzen. Die Idee der europäischen Stolperdrähte wurde den NATO-Verbündeten seit November von Trump und seinen Beratern mitgeteilt. Trump hat recht, dass in diesem schrecklichen Krieg 'keine weiteren Menschenleben verloren gehen sollten'. Doch wird man ihn als Präsident daran messen, ob es ihm gelingt, einen gerechten Friedensschluss zu erreichen, der dem Angreifer keinen Vorteil bringt. Wladimir Putin erringt einen großen Sieg, aber nicht auf dem Schlachtfeld. Sein Telefonat mit Präsident Trump bekräftigte die Ansicht des russischen Staatschefs, dass Moskau und Washington über das Schicksal der Ukraine - und andere wichtige Angelegenheiten - entscheiden sollten. Für Putin war das Telefonat ein Wendepunkt. Und das deutlichste Zeichen dafür, dass er trotz Russlands katastrophalen Misserfolgen zu Beginn der Invasion Anfang 2022 immer noch mit einer neu gezeichneten Karte Europas und einer Ausweitung des russischen Einflusses darin aus dem Krieg hervorgehen könnte.Insgesamt ist das eine Belohnung für Putins monatelange Kampagne des überschwänglichen Lobes für Trump - offenbar in dem Glauben, dass der amerikanische Präsident die Macht hat, einen russischen Sieg in der Ukraine herbeizuführen. Das Telefonat leitet eine komplexe Verhandlung ein, deren Konturen - und Teilnehmer - noch unklar sind. Putin wird wahrscheinlich den militärischen Druck auf die Ukraine aufrechterhalten und gleichzeitig an Trumps Ambitionen als Friedensstifter appellieren. Putin will ein umfassenderes Abkommen, das die Ukraine aus der NATO heraushält, die Größe des ukrainischen Militärs begrenzt und die Präsenz des westlichen Bündnisses in Ost- und Mitteleuropa reduziert. Analysten bezweifeln, dass Putin einem Ende der Kampfhandlungen zustimmen wird, bevor er Zusicherungen erhält, dass zumindest einige seiner umfassenderen Forderungen erfüllt werden





Europapolitik USA Russland Ukraine NATO Friedenssicherung Trump Putin Krieg

