Die neue Vorabend-Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" erscheint im Jahr 2026 und nimmt das Thema Feuerwehr, speziell die Freiwillige Feuerwehr, in den Fokus.

Die neue Vorabend-Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" erscheint im Jahr 2026. Die Serie nimmt das Thema Feuerwehr , speziell die Freiwillige Feuerwehr , in den Fokus und erzählt aus dem Leben von Krankenschwester Frieda, die in ihre Heimat ins Elbsandsteingebirge zurückkehrt.

Dort muss sie feststellen, dass die örtliche Freiwillige Feuerwehr kurz vor der Schließung steht. Für Frieda, die mit der Feuerwehr viele persönliche Erinnerungen verbindet, ist das ein Weckruf, und sie beschließt, für den Erhalt dieser wichtigen Institution zu kämpfen. Doch während sie sich diesem Vorhaben widmet, nimmt das Leben seinen eigenen Lauf. So begegnet sie unter anderem Feuerwehrmann Mirko, der in ihr unerwartete Gefühle weckt, und ihrem Ex Felix, dem aktuellen Bürgermeister, was für zusätzliche Turbulenzen sorgt.

Die Serie kombiniert neben der heimatlichen Idylle und dem Kampf um die Feuerwehr auch den Versuch, das eigene Leben trotz Chaos ins Gleichgewicht zu bringen. Im Sommer ging die neue Vorabend-Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" an den Start. Am 1. Juni 2026 ging es im klassischen Fernsehprogramm los mit der ersten Doppelfolge.

Bereits ab Freitag, 29. Mai 2026, waren die ersten Episoden beim Streaminganbieter verfügbar. Seitdem erscheinen unter der Woche neue Episoden im Doppelfolgen-Format. Insgesamt können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf 162 Folgen freuen.

Die Serie lebt von einer Kern-Crew, die durch die Folgen hinweg immer wiederzusehen ist. Diese Schauspielerinnen und Schauspieler bilden dabei die Besetzung: Die Intensivkrankenschwester Frieda kehrt ihrem bisherigen Leben den Rücken. Zusammen mit ihrer 18-jährigen Tochter Pippa, kehrt die alleinerziehende Mutter in ihren idyllischen Heimatort Liebitz zurück. Umgeben vom Elbsandsteingebirge in der Sächsischen Schweiz, fühlt sie sich wieder wie zu Hause, merkt aber schnell, dass ihre Heimat Hilfe benötigt.

Denn die örtliche Feuerwehr soll geschlossen werden. Der Ort, an dem Friedas Vater Otto jahrelang als Wehrleiter tätig war und mit dem sie zahlreiche Erinnerungen verknüpft. Hinzu kommt, dass niemand anderes als ihr Ex Felix, und damit auch Pippas Vater, als amtierender Bürgermeister die Schließung initiiert. Während Frieda also den Entschluss fasst, die Freiwillige Feuerwehr zu retten, erwartet sie nicht, wie chaotisch ihr Leben bald werden soll.

Ob die Begegnung mit dem Feuerwehrmann Mirko, der unerwartete Gefühle in ihr auslöst, oder das Auflodern alter Empfindungen gegenüber Felix: Frieda gerät in allerlei emotionales Durcheinander auf ihrem Weg, die Feuerwehr zu retten und den Zusammenhalt in Liebitz zu stärken





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frieda - Mit Feuer Und Flamme Vorabend-Serie Feuerwehr Freiwillige Feuerwehr Krankenschwester Elbsandsteingebirge Sächsische Schweiz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Drehorte von 'Die Landarztpraxis': Wo wird die Serie gefilmt?Wo liegen die Drehorte von 'Die Landarztpraxis'? Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen, wo genau die erfolgreiche Sat.1-Vorabendserie gedreht wird.

Read more »

Die KI-Welle rollt: Ifo-Umfrage: Mehr als die Hälfte der Firmen nutzt die TechnikEine aktuelle Umfrage des Ifo-Instituts enthüllt, dass 54,4 Prozent der deutschen Firmen KI-Software einsetzen. Während Großkonzerne die Technologie bereits stark nutzen, hinken Mittelstand und kleine Unternehmen hinterher.

Read more »

Drehorte von 'Die Landarztpraxis': Wo wird die Serie gefilmt?Wo liegen die Drehorte von 'Die Landarztpraxis'? Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen, wo genau die erfolgreiche Sat.1-Vorabendserie gedreht wird.

Read more »

Brüchige Waffenruhe im Gazastreifen: Israel und Hamas im KonfliktDie Waffenruhe im Gazastreifen ist brüchig und es gibt immer wieder Angriffe auf beide Seiten. Die israelischen Streitkräfte führen regelmäßig Luftschläge durch, um potenzielle Bedrohungen auszuschalten, während die Hamas-Kämpfer versuchen, die Kontrolle über das Gebiet zu behalten. Die israelische Führung behält die Kontrolle über mehr als die Hälfte des Gazastreifens und plant, diese Kontrolle in Zukunft auszuweiten. Die Hamas weigert sich jedoch, ihre Waffen abzugeben und besteht auf einem schrittweisen Prozess. Die israelischen Soldaten an der Front berichten, dass die Hamas den Waffenstillstand genutzt hat, um sich zu bewaffnen und neue Terroristen zu rekrutieren. Die israelische Seite warnt, dass die Hamas aus den Ruinen wiederauferstehen könnte, wenn die Diplomaten in Washington und Nahost keine Einigung erzielen.

Read more »