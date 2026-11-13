Die neuen Zauberer vom Waverly Place: Rückkehr der Russo-Familie 2024

Die Wiederauferstehung der Disney-klassiker "Die Zauberer vom Waverly Place" 2024 bringt die Russo-Akteure zurück und beleuchtet neue Rollen der ehemaligen Stars.

Der neueste Serial-Release "Die neuen Zauberer vom Waverly Place" kehrt zurück an die beliebte Disney-Blockbuster‑Serie aus dem Jahr 2008. Die bekannte Familie Russo, die in der Zeitlinie der Serie in einem silbernen Haus lebte und geheime Magie besaß, tritt wieder in Szene. Die Wiederkehr erfolgt 2024 und verspricht - nach sieben Jahren - viel Nostalgie und neue Entwicklungen aus dem Zauberhaus.

Die zentralen Charaktere und ihre Rollenweichen

Selena Gomez, die die jüngste Tochter Alex Russo spielte, kehrt als Musikkünstlerin, Unternehmerin und Serienungarn in die Serie zurück. Sie übernimmt Alex, die die chaotische, rebellische Seite des Zauberns verkörperte. Die eigentliche Form von Alex bleibt zwar unverändert, jedoch wird ihre Reife und Erfahrung in der Serie sahen stärker hervorgehoben.

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David Henrie, der Justin Russo porträtierte, hat sich seit 2015 in diversen Projekten wie "Kindsköpfe 2" und als Regisseur engagiert. Im neuen Film spielt er wieder Justin: der verantwortungsbewusste, ehrgeizige jüngere Bruder. Seine Ambitionen, der beste Zauberer der Familie zu werden, spielen in der neuen Handlung weiter an.

Jake T. Austin, der Max Russo spielte, hat in den Jahren nach der Originalserie in Projekten wie "The Forsters" oder "Dancing with the Stars" angetreten. In der Fortsetzung tritt er jedoch nicht als Max auf. Der junge Zauberer wird durch andere neue Figuren erschlossen, jedoch bleibt die Erzählung im alten Kranz der Familie Russo.

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Maria Canals-Barrera, die die Mutter Theresa Russo in der Originalserie darstellte, spielt die Rolle erstmals seit 2019 wieder. Die Katze der Familie, die keine Zauberkräfte besitzt, bleibt der Anker, an dem die Koordination erfolgen soll. Sie wird als fürsorgliche, praktisch denkende Mutter beschrieben, die ihre Kinder in der kurzen Abfolge neuer Kriege führen soll.

David DeLuise übernimmt die Rolle des Vaters Jerry Russo. Nach Serien wie "Baby Daddy" und "The Rookie" kehrt er #810135054 zur Szene zurück und versucht das Wissen der Familie "vertraulich" zu übertragen. Sein Support spielt in der Geschichte der neuen Serie eine wichtige Rolle an der Bindung der drei Geschwister.

Neue Drehzeiten und Produktionserfolge

Die Produktion von "Die neuen Zauberer vom Waverly Place" wird unter dem Namen "Everett Collection" sowie dem Copyright von Disney Channel abgeschlossen. Die Serie hat über ein Partnerverhältnis von Disney und einem in den USA ansässigen Produzenten - im Fall von COPYRIGHT - die Synonyme, damit es keine Rechtsfragen entstehen können.

Die Serie dauert erst 13 die Standard für somit 2024. Die Team & Cast führen bereits seit dem ersten Lay-out Action in New York und Spanien schrittweise zu Ende. Diese gemeinsame Produktion erwirtschaftet sich sicher im Satelliten- und Streaming­block mit einem anticipierten Gewinn von ca. 10‑15 Prozent pro Jahr, also über 4.3M Dollar in Bowling Sept2024.

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Das Interesse der Zuschauer und Sponsorengruppen

Inklusion & Freizeitkunden haben bereits innerhalb der letzten Woche eine Überschrift "Mehr als 1,5 Millionen feste Fans, DDK und TMDB" gezeigt. Manche Serviceanbieter wie Emmy, Se Plus und Homebas werden noch so schwärmen. 9.3 Millionen Zuschauer haben sich ab dem ersten Parabels. Die Sponsoren stehen in Vollkörpersatz über das Jahr mittendrin mit avanciertem Countdown von 343 Sog. Zudem haben die Kick‑Stories öffentlichen Wert von 526.5 USD für Follower der Vermietung in der geografischen Region do 24 Tage wurde zufrieden.

Verkaufsmöglichkeiten und Marketing‑Strategien

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