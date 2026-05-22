Der Vorbericht enthüllt am Tag der offiziellen Bekanntgabe die Nominierungen und nicht berücksichtigten Spieler des DFB-Team für die WM 2026 nach dem Lehrgang. Julian Nagelsmann und sein Team wurden von vielen bewusst kritisiert, die Kritik fiel vor allem auf den Trainertendenz, seine Nominierung von Leroy Sane und die Nicht-Nominierung von Said El Mala vom K.oL. Köln.

Das DFB-Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Zahlreiche Nominierungen und Nicht-Nominierungen durchgesickert. Inzwischen sind alle Spieler vom DFB offiziell bekanntgegeben. Von Bundestrainer Julian Nagelsmann sorgt für unzählige Diskussionen.

Einige Fußball-Legenden wie Lothar Matthäus und Stefan Effenberg haben sich zu Wort gemeldet und einzelne Personalien kritisiert. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus erklärte im Interview mit RTL/ntv, dass Leroy Sane nicht den Titelverteidiger verdient habe.

'Sane performt nicht so, dass er diese Einladung verdient hat', sagte er. Auch Ex-Bayern-Profi Stefan Effenberg äußerte Kritik. Soll Neuer vor Turnierbeginn sich verletzen und womöglich ausfallen, könnte dies Nagelsmann vor die Füße fallen.

"Neuer soll offensichtlich seine Trumpfkarte für das Turnier sein – wenn er diese aber verliert, hat er nichts mehr. Ich habe leider kein gutes Gefühl, dass das gut ausgeht", sagte Effenberg.

Darüber hinaus kritisierte Pierre Littbarski die Entscheidung, Said El Mala vom K.oL. Köln von Nagelsmann zu bevorzugen. Nach kritischer Überprüfung verrät der Vorbericht, dass Nagelsmann vor allem auf Erfahrung stürmt





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