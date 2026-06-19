Die 'Nur Ja heißt Ja'-Regel im Sexualstrafrecht: Eine vertane Chance oder ein Fehler?

Die Entscheidung der Justizminister:innenkonferenz, die 'Nur Ja heißt Ja'-Regel im Sexualstrafrecht abzulehnen, hat Expert:innen zu unterschiedlichen Meinungen geführt. Prof. Dr. Paula-Irene Villa Braslavsky, Soziologin, hält die Ablehnung für einen Fehler, während eine andere Expertin die Regelung als vertane Chance für den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung betrachtet.

Die Entscheidung der Justizminister:innenkonferenz, die 'Nur Ja heißt Ja'-Regel im Sexualstrafrecht abzulehnen, hat Expert:innen zu unterschiedlichen Meinungen geführt. Prof. Dr. Paula-Irene Villa Braslavsky, Soziologin, hält die Ablehnung für einen Fehler, während eine andere Expertin die Regelung als vertane Chance für den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung betrachtet.

Die aktuelle Rechtslage bürdet Opfern schwerer sexueller Gewalt eine enorme Last auf, indem sie von ihnen verlangt, ihren entgegenstehenden Willen erkennbar zu machen. Die 'Nur Ja heißt Ja'-Regel würde die Kommunikationsverantwortung umkehren und die Beweislast beim Staat belassen. Expert:innen betonen jedoch, dass ein Gesetz allein nicht alle Probleme rund um sexualisierte Gewalt lösen wird und dass ein Kulturwandel erforderlich ist.

Dieser sollte auch die Verantwortung zu den Männern schieben, die lernen müssen, Verantwortung zu übernehmen und sich Fragen nach Konsens und Grenzen zu stellen. Zudem sind Awareness-Teams in Nachtclubs und eine Sexualaufklärung in Schulen notwendig, um die Gesellschaft zu verändern





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