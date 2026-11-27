Im Kino war Nolans Odyssee das Ereignis des Jahres. Doch zu Hause offenbaren UHD, Blu-ray und Stream große Probleme bei Kontrast und Schattenzeichnung.

Die Odyssee im 4K- Heimkino test: Die dunkle Seite des IMAX -Erfolgs". Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen. Amazon verpasst seinen Kindles schickere Gehäuse und knackigere Displays.

Doch die größte Verbesserung ist von außen nicht zu sehen. Kai Spichale, Application Engineering Manager bei SAP, erklärt, warum mehr Produktivität durch KI nicht automatisch zu schnellerer Software Delivery führt. Mit der neuen Generation seines Nxtpaper-Displays macht TCL einen Sprung nach vorn. Das P80 Ultra hätte allerdings mehr Power verdient.

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Beim Lernen, zum Beispiel einer Sprache, möchte man handschriftliche Aufzeichnungen, PDFs, Audio und Vokabelkarten unter einen Hut bekommen. Goodnotes hilft. Trotz datensparsamer Einstellungen pflastert Werbung den Home-Bildschirm des modernen TV-Gerätes? Unsere Tipps helfen, Störenfriede mundtot zu machen.