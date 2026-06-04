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'Die Odyssee': Riesiger Ansturm auf IMAX-Tickets in den USA

Film News

'Die Odyssee': Riesiger Ansturm auf IMAX-Tickets in den USA
Christopher NolanDie OdysseeIMAX
📆04/06/2026 21:25:00
📰KINOde
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Das Interesse an Christopher Nolans Fantasy-Epos 'Die Odyssee' ist in den USA weiterhin ungebrochen. Der Vorverkauf für die IMAX-Vorstellungen war so groß, dass die Server der Kinoketten und Online-Ticketanbieter überlastet waren. Obwohl die IMAX-Vorstellungen für das Startwochenende bereits seit vergangenem Sommer ausverkauft sind, gibt es weiterhin großes Interesse an dem Film. Die Odyssee hat ein R-Rating in den USA erhalten, was bedeutet, dass ein großer Teil des wichtigen Publikums ausgeschlossen sein könnte. Trotz der hohen Altersfreigabe und des großen Budgets von 250 Millionen US-Dollar ist es schwer zu prognostizieren, wie der Film mit absoluter Starbesetzung ankommen wird. In Deutschland startet 'Die Odyssee' am

Das Interesse an Christopher Nolan s Fantasy-Epos ' Die Odyssee ' ist in den USA weiterhin ungebrochen. Der Vorverkauf für die IMAX -Vorstellungen war so groß, dass die Server der Kinoketten und Online-Ticketanbieter überlastet waren.

Obwohl die IMAX-Vorstellungen für das Startwochenende bereits seit vergangenem Sommer ausverkauft sind, gibt es weiterhin großes Interesse an dem Film. Die Odyssee hat ein R-Rating in den USA erhalten, was bedeutet, dass ein großer Teil des wichtigen Publikums ausgeschlossen sein könnte. Trotz der hohen Altersfreigabe und des großen Budgets von 250 Millionen US-Dollar ist es schwer zu prognostizieren, wie der Film mit absoluter Starbesetzung ankommen wird. In Deutschland startet 'Die Odyssee' a

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Christopher Nolan Die Odyssee IMAX R-Rating Filmstart

 

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