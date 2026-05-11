Die Ora-Tochter von GWM: Neue Anlauf in Europa mit Ora 5 und Ora 03

Die stylische GWM-Tochter Ora nimmt einen neuen Anlauf in Europa und bringt bald den Ora 5 und Ora 03 an den Start. Beide Modelle werden mit Inspirationen aus der VW- und Porsche-Chronik gezeichnet und sollen konkurrenzfähig sein. Der Ora 5 wird rundherum seriöser und bietet nicht nur rein elektrisch, sondern auch mit Verbrennern an. Der Ora 03 wird ausschließlich elektrisch angeboten.

Die stilische GWM -Tochter Ora nimmt einen neuen Anlauf in Europa und bringt nach dem eher kuriosen als kompetenten 03 mit dem Gesicht des VW Käfer und dem 07 mit der Silhouette des Porsche Panamera bald den Ora 5 an den Start.

Zwar immer noch mit Inspirationen aus der VW- und Porsche-Chronik gezeichnet, wird er nicht nur 20 Zentimeter größer als der 03 und steigt so vom Pärchen- zum Familienauto auf. Sondern er wird auch rundherum seriöser. Und weil es ihn nicht nur rein elektrisch gibt, werden obendrein die Preise attraktiver. Los geht es in diesem Herbst knapp jenseits von 25.000 Euro für die etwas aufgebockte und mit Dachreling ausgestattete SUV-Variante.

Die soll gegen Spießer wie den VW T-Roc oder bunte Hunde wie den Mini Aceman und den Kia Seltos antreten. Für den kleineren Ora 03 mit Akku-Antrieb muss man etwa das Anderthalbfache bezahlen





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