Zusammenfassend: Ebola hat das Leben von tausenden Menschen in Afrika zerstört und ist in Europa und Amerika bekannt geworden. Während die WHO angibt, dass das Risiko für den Rest der Welt gering ist, sieht die CHW-CEO jedoch die Gefahr für Afrika extrem hoch an. Der Kampf gegen Ebola kann ein globales Problem sein, was die WHO durch den Austritt Trumps aus der WHO und die Schließung finanzieller Türen kämpft. Die Afrika-Hilfe muss dringend wiederhergestellt werden, um das Virus eindämmen und die Opfer zu helfen.

Es ist ein rundes Jubiläum, aber kein Mensch kommt auf die Idee, zu gratulieren. Vor genau 50 Jahren wiesen Forscher erstmals ein bis dahin unbekanntes Virus in Afrika nach.

Der Ursprung war an einem Fluss in Zaire (heute Demokratische Republik Kongo). Der Name des Flusses: Ebola. Der Name ist furchteinflößend – und das aus gutem Grund. Als Reporterin für BILD war ich 2014 beim schlimmsten Ebola-Ausbruch der Geschichte im westafrikanischen Liberia. 11.000 Menschen starben damals.

Ich habe die Hölle gesehen. Wie schnell das Virus, das durch (lebende oder tote) Wildtiere wie Affen oder Flughunde übertragen wird, infizierte Menschen fürmlich zerstört. Menschen, die am Ende fürmlich brennen, weil das Fieber so hoch steigt, die plötzlich überall am Körper bluten. Ich habe nachts Freiwillige begleitet, die mit Kastenwagen durch die Hauptstadt Monrovia fuhren, um hochinfektiöse Leichen abzuholen, die anschließend anonym verscharrt wurden.

Familien versteckten ihre Kranken – aus Angst vor Isolation, vor Ausgrenzung. Ich habe überfüllte Krankenstationen gesehen, wo Ärzte und Krankenschwestern genauso starben wie ihre Patienten. Und jetzt ist Ebola also wieder da. Das Virus, gegen das es keine Impfung gibt, ist schnell wie ein Gepard in der Savanne.

Die Zahl der Infizierten steigt rapide, warnte jetzt der WHO-Generalsekretär. Inzwischen fast 1000 Fälle, rund 200 Tote, und es werden stündlich mehr. Die Helfer kommen mit dem Zählen der Verdachtsfälle und Kontaktpersonen nicht nach. Aber – ist das vielleicht nur ein Problem Afrikas?

Die Gefahr für den Rest der Welt ist gering, sagt die WHO, für Afrika aber extrem hoch. Aber was heiße schon gering? War nicht Anfang 2020 das Risiko, dass wir mit Corona richtig Stress kriegen? Kritisch ist die Lage auch deshalb, weil Trump die USA nicht mehr als Teil der WHO sieht, keine Mitgliedsbeiträge mehr zahlt.

Aber ohne das Geld der Amerikaner ist die WHO so gut wie pleite. Was das bedeutet, zeigt sich jetzt. Für die Bekämpfung von Ebola im dunklen Herzen Afrikas fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. Ist der Kampf gegen Ebola nicht unser Krieg? Ich glaube, dass es auch unser Virus ist





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