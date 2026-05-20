Die Pampa - mehr als nur ein Schimpfwort

Die Pampa ist viel mehr als ein Schimpfwort. Der Begriff stammt aus dem Spanischen und bezieht sich auf eine ebene, baumarme Grassteppe in Südamerika, insbesondere in Argentinien. Die Pampas sind ein großes Gebiet, das über große Teile Argentiniens, Uruguay und einen südöstlichen Teil Brasiliens erstreckt. Sie sind bekannt für ihre fruchtbaren Böden und werden vor allem zur Rinderzucht genutzt. In Argentinien gibt es sogar eine feuchte und eine trockene Pampa. Die Provinz Santa Rosa de Toay in der trockenen Pampa ist eine der am sparsamsten besiedelten Provinzen des Landes.

Die Pampa ist viel mehr als ein Schimpfwort. Der Begriff stammt aus dem Spanischen und bezieht sich auf eine ebene, baumarme Grassteppe in Südamerika , insbesondere in Argentinien .

Die Pampas sind ein großes Gebiet, das über große Teile Argentiniens, Uruguay und einen südöstlichen Teil Brasiliens erstreckt. Sie sind bekannt für ihre fruchtbaren Böden und werden vor allem zur Rinderzucht genutzt. In Argentinien gibt es sogar eine feuchte und eine trockene Pampa. Die Provinz Santa Rosa de Toay in der trockenen Pampa ist eine der am sparsamsten besiedelten Provinzen des Landes





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