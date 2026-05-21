Die Erdbeersaison in Deutschland beginnt Anfang bis Mitte Mai und endet Anfang August. In diesem Zeitraum werden über 100.000 Tonnen Erdbeeren geerntet. Die meisten Erdbeeren werden jedoch nicht in Deutschland angebaut, sondern importiert. Die Qualität und der Nährstoffgehalt der Früchte leiden unter dieser Praxis.

Die perfekte Erdbeere ist ein Traum für viele. Sie sollte rot, süß und saftig sein, ganz frisch und gerade noch bissfest. Doch nicht immer ist das der Fall.

Manchmal sind die Erdbeeren nicht süß genug, andere sind zu hart und viele kommen gar nicht aus Deutschland. Wann startet hier die Erdbeerzeit wirklich? Wo kann man die besten und frischesten Beeren kaufen? Die Antwort auf diese Fragen ist nicht so einfach.

Die Erdbeersaison in Deutschland beginnt Anfang bis Mitte Mai und endet Anfang August. In diesem Zeitraum werden über 100.000 Tonnen Erdbeeren geerntet. Die meisten Erdbeeren werden jedoch nicht in Deutschland angebaut, sondern importiert. Die Qualität und der Nährstoffgehalt der Früchte leiden unter dieser Praxis.

Wenn man also nach den besten und frischesten Erdbeeren sucht, sollte man sich auf die heimischen Exemplare konzentrieren. Diese können direkt vom Bauern, im Supermarkt oder online gekauft werden. Jeder Händler hat seine Vor- und Nachteile. Die Bauern bieten die leckersten, frischesten und gesündesten Erdbeeren an, aber sie sind auch teurer.

Die Supermärkte haben viele Anbieter, die preislich unterschiedliche Waren anbieten, aber viele Erdbeeren werden importiert und die Qualität leidet unter dieser Praxis. Die Online-Shops bieten die Bequemlichkeit, dass man sich von zu Hause aus kaufen kann, aber die Qualität der Erdbeeren ist nicht immer gewährleistet. Wenn man also nach den besten Erdbeeren sucht, sollte man sich auf die heimischen Exemplare konzentrieren und direkt vom Bauern oder im Supermarkt kaufen.

Die Qualität der Erdbeeren ist nicht nur ein wichtiger Faktor, sondern auch der Nährstoffgehalt. Erdbeeren sind reich an Vitamin C und haben nur wenige Kalorien. Sie sind also nicht nur ein leckeres Früchte, sondern auch gesund





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