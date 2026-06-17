Die perfekte Sommerkleidung: Welche Stoffe, Schnitte und Farben bei Hitze und Sonne wirklich helfen

Bei Hitzewellen und starker Sonneneinstrahlung ist die richtige Kleidung entscheidend. Experten erklären, warum dunkle Farben unter bestimmten Umständen besser sein können, welche Materialien atmungsaktiv sind und warum lockere Schnitte für Abkühlung sorgen. Besonderer Fokus liegt auf dem Schutz von Kindern.

Sommer, Sonne, Hitzewellen: Mit steigenden Temperaturen und langanhaltender Sonneneinstrahlung wird die Wahl der richtigen Sommerkleidung immer wichtiger. Lange Zeit galt die Maxime, helle Kleidung zu tragen, da sie das Licht reflektiert und weniger Wärme absorbiert.

Doch diese Regel ist nur teilweise korrekt. Zwar heizen sich helle Stoffe in der Sonne weniger auf, doch dunkle Materialien bieten einen besseren Schutz vor schädlicher UV-Strahlung, da sie einen größeren Teil der Sonnenstrahlung absorbieren und weniger UV-Strahlen zur Haut vordringen lassen. Bei der Materialauswahl spielen Naturfasern wie Leinen und Baumwolle ihre Stärken aus: Sie sind atmungsaktiv, nehmen Feuchtigkeit auf und vermitteln ein kühlendes Gefühl.

Synthetische Fasern wie Polyester oder Fleece hingegen sind oft weniger atmungsaktiv und können den Körper zusätzlich aufheizen. Neben dem Material ist der Schnitt entscheidend. Enge Kleidung verhindert die Luftzirkulation und fördert das Schwitzen. Weite, lockere Passformen ermöglichen hingegen einen besseren Luftzug und tragen so zu einem angenehmeren Klima auf der Haut bei.

Luftig geschnittene Röcke, Kleider, Blusen sowie weite Hosen und Hemden sind ideal für heiße Tage. Auch bei der Schuhwahl gilt: Atmungsaktive Sandalen oder offene Schuhe verhindern Hitzestau an den Füßen und beugen unangenehmen Gerüchen vor. An kühleren Sommerabenden können geschlossene Schuhe wieder getragen werden. Besondere Vorsicht ist bei Kindern geboten, da deren Haut sehr empfindlich auf UV-Strahlen reagiert.

Hier sind spezielle UV-Schutzkleidung und eine ganzheitliche Sonnenschutzstrategie unerlässlich. Neben geeigneter Kleidung sollten Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, Kopfbedeckungen und die Vermeidung von intensiver Mittagssonne zum Schutzprogramm gehören. Zusammenfassend lässt sich sagen: Bei der Sommerkleidung kommt es auf eine clevere Kombination aus Material, Schnitt und Farbe an, um sowohl Hitze als auch UV-Strahlen optimal zu trotzen





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