Gurken sind ein rettender Star im Beet und in vielen Gärten und Balkonen sehr beliebt. Diese leuchtend grünen Pflanzen wachsen rasche und liefern bei guter Pflege reichlich Obst von der Sommerküche kaum wegzudenken. Gärten wie die meisten Gurkensorten

Gurke n sind die Stars im Beet und auf vielen Balkonen und Terrassen. Sie wachsen schnell, liefern reichlich Ertrag und sind aus der Sommerküche kaum wegzudenken.





Beim Auspflanzen sollte man jedoch nicht einfach draufloslegen, da säuberliche Gurken den Lieblings ernten zu sein scheinen.



Die wärmeliebenden Pflanzen brauchen vor allem den richtigen Zeitpunkt, einen passenden Standort und Fingerspitzengefühl in der Pflege. Schon kleine Fehler beim Auspflanzen können das Wachstum bremsen oder die Pflanzen anfälliger für Krankheiten machen.



Gurken lieben Wärme und dürfen ins Freiland erst nach den Eisheiligen, etwa Mitte Mai, gelassen werden.

Die Temperaturen sollten dauerhaft nicht mehr unter etwa zehn Grad fallen. Grauwärmer vertragen Gurken nicht gut.



Der ideale Platz ist sonnig und geschützt. Die Erde sollte locker und humusreich sein.





Gurken brauchen viel Wasser und viele Nährstoffe. Ein gut vorbereiteter Gartenboden tut ihnen nicht gut. Sie brauchen ausreichend Platz um sich zu entwickeln.



Die meisten Gurkensorten wachsen rankend.

Ein Rankgitter, Schnüre oder ein Pflanzgerüst geben den Trieben Halt. So ziehen sie auf der Rankhilfe.



Beim Umsetzen sollten die Wurzeln so sorgfältig behandelt werden, dass sie nicht beschädigt werden. Anschließend wird die Erde rund um den Wurzelballen vorsichtig angespart und löst der Pflanze dann den letzten Schritt.

Der letzte Schritt ist die Erde rund um den Wurzelballen kräftig anzupressen. So hat die Gurke einen besseren Halt und die Wurzeln haben direkten Kontakt zur Erde. Anschließend läßt man sie gründlich angießen.



Insgesamt sollte man bei der Pflege von Gurken viel Fingerspitzengefühl haben und alles an Pflanzen verzorgen, was alles mit der Natur zu tun hat, wenn es um den Schutzارش und den Pflegeverhalten unserer Pflanzen handelt.



Delfina, Zera, Astra, Karst, Snaffoul und Koncert sind beliebte Gurkensorten





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