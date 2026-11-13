Die-Phase-der-Voice: Nico-Santos-Verwirrung-meldet-Arzt

Nico Santos ist bei den Teamkämpfen der Voice völlig verwirrt und sucht den Arzt. Sein Talent Lara Trautmann triumphiert mit Voilà gegen Mila Bouzid.

Die Teamkämpfe bei der Gesangscasting-Show The Voice liefern regelmäßig dramatische Momente, doch am Freitagabend geriet die Situation auf der Bühne vollständig außer Kontrolle. Während die Talente um die begehrten Hot Seats kämpften, stolperte der Coach Nico Santos (33) dramatisch über sich selbst und rief sogar medizinisches Personal an. Die Verwirrung entstand, als Santos versuchte, das Duell zwischen seiner Kandidatin Lara Trautmann (37) und der Sängerin Mila Bouzid (33) zu organisieren. Doch er vergaß dabei grundlegend, welchem Team die Konkurrentinnen tatsächlich angehören.

Verwirrung-im-Duell-meldet-Arzt

Der chaos-reiche Ablauf begann damit, dass Nico Santos überzeugt auftrat und zu Coach Shirin David (53) eilte, um seinen Kampfplan bekanntzugeben. Er behauptete, Lara Trautmann wolle gegen Mila Bouzid antreten, was sofort zu einem Missverständnis führte. Shirin David reagierte verwirrt und wies darauf hin, dass Mila Bouzid bereits in ihrem Team sei und somit nicht als Gegnerin für Lara zur Verfügung stehe. Diese Information warf Nico Santos vollständig aus der Bahn, sodass er die Bühne verließ, um sich bei der Produktionsleitung Rückversand zu holen.

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Michi-Beck-lästert-Coach-falsch

Während Santos im Hintergrund suchte, nutzte der Mit-Coache Michi Beck (58) die Situation für sarkastische Bemerkungen. Er grinste breit und spekulierte öffentlich, dass Santos entweder die Sängerin oder das gesamte Team verwechselt habe. Als der Verwirrte zurückkehrte, stand er plötzlich vor Michi Beck und dem Coache Smudo (58). Der Satz, den er zu ihnen richtete, löste bei Beck sofortiges Lachen aus, da sein Team in dieser Runde der Hot Seats gar nicht vertreten war. Beck fragte sichtlich amüsiert nach, ob überhaupt ein Arzt anwesend sei, was die allgemeine Unsicherheit im Studio unterstrich.

Santos-erklärt-seine-Fehler

Nico Santos entschuldigte sich schließlich für das Desaster und räumte ein, dass ihn die komplexen Regeln der Teamkämpfe überfordert hätten. Er gab zu, dass er das Gefühl hatte, nicht ganz bei der Sache zu sein und die Struktur der Kämpfe nicht mehr klar durchschauen zu können. Diese ehrliche Reaktion wurde von der anderen Coache Smudo (58) nicht gerade milde kommentiert. Smudo nutzte die Gelegenheit, um über den sonst so sympatischen Santos zu lästern und festzustellen, dass zwar die Lichter an seien, aber niemand zu Hause.

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Lara-Trautmann-gewinnt-duell

Drei-Hot-Seats-für-Santos

2020 war die Sängerin Marika (33, bürgerlich Maria Nicolaides) bereits Teilnehmerin bei der Show und kehrte in dieser Staffel als Allstar-Kandidatin zurück. Im Gegensatz zu ihrem Coach blieb Lara Trautmann gefasst. Sie überzeugte mit einer starken Performance des Songs Voilà und schlug damit ihre Gegnerin Mila aus Team Shirin aus dem Rennen. Damit war das Duell entschieden und Santos konnte sich zumindest in diesem Punkt wieder auf sein Talent verlassen, das die Bühne klar dominierte.

Trotz der offensichtlichen Verwirrung und der peinlichen Momente vor der Kamera und den anderen Coaches war der Abend für Nico Santos insgesamt ein großer Erfolg. Er sicherte sich mit seinen Talenten insgesamt drei der begehrten Hot Seats. Neben Lara Trautmann gewannen auch die Sängerin Marika (33) und der Teilnehmer Janis Eric Thommen (25) ihre Kämpfe. Damit hatte Santos mehr qualifizierte Kandidaten auf seiner Seite als jede andere Staffel zuvor. Ein Hot Seat ging an die Fantas aus Team Smudo mit Mel Vardouniotis (25).