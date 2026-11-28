Ein Stück Gaming-Geschichte kommt zurück ins Wohnzimmer.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Lego und Sony haben eine PlayStation-Konsole aus Klemmbausteinen enthüllt. Das detailgetreue Modell richtet sich an erwachsene Fans und Sammler, die mit der PS1 aufgewachsen sind. Im Set sind auch viele große und kleine Extras enthalten, die Retro-Fans nostalgisch machen. Schaut genau hin.

Advertisement

Advertisement

Das Set mit der Nummer 72306 besteht aus 1.911 Teilen. Es ist 26 cm breit, 19 cm tief, 6 cm hoch und damit nahezu im Maßstab 1:1. Das PlayStation-Modell erscheint am 4. Oktober 2026 und kostet 159,99 Euro (Teil des Sets sind auch authentische Details wie die „Open“- und „Power“-Tasten, die sich wirklich drücken lassen.