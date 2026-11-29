Dieter Bohlen äußert sich auf Instagram zur geplanten Neuverschuldung der Bundesregierung. Der Poptitan warnt vor den Folgen für kommende Generationen und veranschaulicht seine Kritik mit einem ungewöhnlichen Vergleich.

Dieter Bohlen äußert sich auf Instagram zur geplanten Neuverschuldung der Bundesregierung. Der Poptitan warnt vor den Folgen für kommende Generationen und veranschaulicht seine Kritik mit einem ungewöhnlichen Vergleich.

„Es geht um eure Zukunft. Die Politiker ballern die Kohle raus, dass es einem schlecht wird“, sagt der Musikproduzent in dem Video. Besonders eine Zahl beschäftigt ihn: rund 200 Milliarden Euro.

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„Leute, wisst ihr, was 200 Milliarden sind? Dafür kann man sich eine Million Wohnungen kaufen“, erklärtAuch die gesamte deutsche Staatsverschuldung nimmt er in den Blick. Sie liege bei 2,8 Billionen Euro. Damit könne man, so seine Rechnung, 15 Millionen Wohnungen finanzieren.