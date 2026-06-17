Die politische Landschaft Deutschlands ist in Auflösung und es ist schwierig, eine klare Mehrheit zu finden. Die Union und die SPD verlieren an Popularität, während die AfD an Unterstützung gewinnt. Die FDP hat plötzlich wieder 5 Prozent der Stimmen und die CDU würde den schwachen Traditionsklub CDU kaufen, um Stürmer Kubicki zu gewinnen. Die Frage ist, was es politisch bedeuten würde, wenn wir wirklich Weltmeister würden.

Das Meinungsforschungsinstitut Yougov hat herausgefunden, dass nur noch 20 % der Deutschen der Union und 12 % der SPD wählen würden. 29 % würden jedoch der AfD wählen.

Die FDP steht zum ersten Mal seit Langem wieder bei 5 Prozent. In der politischen Landschaft Deutschlands wird es zunehmend schwieriger, eine klare Mehrheit zu finden. Die Union und die SPD, die traditionellen Parteien, scheinen an Popularität zu verlieren. Die AfD hingegen gewinnt an Unterstützung, was ein Zeichen für die wachsende Unzufriedenheit der Bürger mit der politischen Situation ist.

Die FDP, die lange Zeit als kleine Partei galt, hat plötzlich wieder 5 Prozent der Stimmen, was ein interessantes Phänomen ist. In der Welt des Profifußballs würde die CDU, die traditionell als eine starke Partei angesehen wird, den schwachen Traditionsklub CDU kaufen, um Stürmer Kubicki zu gewinnen. Dies ist ein interessantes Szenario, in dem die politische Realität und die Welt des Fußballs verschwimmen.

Die Fans der CDU haben sich auf einen begeisternden Angriffsfußball gefreut, aber stattdessen sehen sie ein ratloses Ballgeschiebe ohne Zug zum Tor. Die SPD nähert sich der Abstiegszone und es wird an der Zeit, den Trainer zu wechseln und Bärbel Bas wegen ihrer vielen Eigentore zur Bewährung an einen kleineren Verein auszuleihen, vielleicht an "Die Partei".

Die Frage ist, was es politisch bedeuten würde, wenn wir wirklich Weltmeister würden. 1954 war das Wirtschaftswunder, 1974 war der Aufbruch, 1990 war die Wiedervereinigung und 2014 war der letzte Drink vor dem Rausschmiss. Und 2026? Das Wunder von East Rutherford





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