Was ist die beste Version von GTA 6?

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) ist da und es ist nur für PS5 und Xbox Series X|S verfügbar. Das Spiel sieht auf allen Konsolen fantastisch aus, doch es gibt Unterschiede. Digital Foundry erklärt jetzt, warum die Xbox Series X einen Vorteil gegenüber der Standard-PS5 hat. In einem Vergleichsvideo auf YouTube lassen die Tech-Experten PS5, PS5 Pro und Xbox Series X|S gegeneinander antreten.

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Die Konsolen PS5 und Xbox Series X können bei der reinen Bildqualität fast identische Ergebnisse erzielen. Bei der Performance gibt es jedoch einen Unterschied.. In besonders hektischen Momenten kann das Spiel aber auch schlechter laufen. Gerade wenn Spieler mehrere Autos in die Luft jagen oder viele NPCs durch die Gegen laufen, brechen die FPS ein.