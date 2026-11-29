Der neue 'Polizeiruf 110: Stalker' erzählt von digitaler Gewalt und Deepfakes. Als Vorlage für den Krimi diente ein realer Fall.

Der neue "Polizeiruf 110: Stalker" greift ein Thema auf, das in diesem Jahr verstärkt in den öffentlichen Fokus gerückt ist: digitale Gewalt, Deepfakes im Netz und KI-generierte Nacktbilder.

Eine breite gesellschaftliche Debatte löste im März 2026Wie weit digitale Gewalt reichen kann, zeigt der neue "Polizeiruf 110" . Die Kommissare Alexandra Luschke ermitteln im polnischen Słubice nach der Ermordung einer jungen Frau. Schnell stellt sich heraus, dass das Opfer bereits Wochen vor seinem Tod bedroht wurde.

Advertisement

In seine Wohnung wurde sogar eingebrochen. Auch im Netz war die junge Frau Anfeindungen ausgesetzt: In einem Forum kursieren gefälschte Nacktbilder von ihr, unter denen sich sexistische und frauenverachtende Kommentare häufen. Die Aktualität des Krimis ist verblüffend. Die Dreharbeiten begannen wenige Wochen, nachdem der "Spiegel" seine Recherchen zum Fall Collien Fernandes veröffentlicht hatte.