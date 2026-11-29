Der vergessene Jim-Henson-Klassiker aus dem Jahr 1986 kehrt mit charmanten Puppen und origineller Fantasie zurück ins Heimkino. Im Gegensatz zum aktuellen Hollywood-Trend auf sequelbasierte Produktionen bietet der Film echte Kreativität und ist jetzt günstig als 4K-Version verfügbar.

Hierzulande ist Jim Henson s Klassiker „Die Reise ins Labyrinth“ mit David Bowie etwas in Vergessenheit geraten. Doch das charmante Abenteuer überzeugt mit Witz, Herz und jeder Menge Kreativität.

Den Film könnt ihr euch in 4K im Heimkino sichern. Ihr habt die Schnauze voll vom immer gleichen CGI-Einheitsbrei und wünscht euch mehr Originalität? Im aktuellen Hollywood-Kino macht sich echte Kreativität inzwischen rar – stattdessen werden wir mit Altbekanntem und Fortsetzungen überschwemmt. Denn heutzutage wird gerade bei großen Produktionen hauptsächlich auf Projekte gesetzt, die bereits eine etablierte Marke hinter sich stehen haben.

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Und so besuchen wir in „Irgendwie scheint man in Hollywood vergessen zu haben, wie aufregend und spannend es sein kann, neue Welten zu erforschen und neue Figuren ins Herz zu schließen. Dass es auch besser ging, zeigt ein Blick in die Vergangenheit – genauer gesagt ins Jahr 1986. I“ ein Film über die Leinwände, der vor Einfallsreichtum nur so strotzt – sei es in der liebevollen Gestaltung der Welt oder in der Ausarbeitung der charmanten Puppen-Bewohner*innen.