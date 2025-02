Die Rentnerin, die jeden Cent dokumentiert

Christiane Gillert aus Hessen führt seit 1982 ein akribisches Haushaltsbuch und dokumentiert jeden ihrer Einkäufe. Trotz steigender Lebensmittelpreise ist sie mit ihrem monatlichen Budget zufrieden und gibt wertvolle Tipps zum Sparen.

Christiane Gillert, eine Rentnerin aus Echzell in Hessen, dokumentiert jeden ihrer Einkäufe seit 1982. In ihrem Gästezimmer hat sie eine Sammlung von Ordnern mit über 100.000 Einträgen, in denen Datum, Lebensmittel, Marke, Preis und sogar der Name des Supermarkts sorgfältig aufgelistet sind. Gillert führt ein Haushaltsbuch analog, indem sie alles in ihrer eigenen Handschrift aufschreibt. \Sie betrachtet ihre Sammlung als ein Tagebuch und kann sich an viele Details erinnern, wie z. B.

den Vorfall, als ihr Mann einmal in den Ferien keine Rechnung für zwei Portionen Eis akzeptierte. Gillerts Archiv umfasst Daten, die selbst das Statistische Bundesamt in dieser Form nicht besitzt. \ Gillert ist sich der steigenden Lebensmittelpreise bewusst und erzählt, dass der gleiche Einkauf, der früher 50 Euro kostete, jetzt 62 Euro kostet. Besonders Molkereiprodukte haben an Preis zugelegt. Trotz dieser Preissteigerungen ist Gillert mit ihrem monatlichen Budget von 1000 Euro im Monat für Lebensmittel, Kleidung, Tanken und andere Ausgaben zufrieden. Sie und ihr Mann haben ihr Budget seit Jahrzehnten nicht erhöht und es bleibt immer ein Überschuss, der auf das Konto zurückgeführt wird. Gillert gibt an, dass sie immer bar bezahlt und rät anderen, dies auch zu tun, um Schulden zu vermeiden.





