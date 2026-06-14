Die Revanche ist geglückt: Füchse Berlin im Champions-League-Finale

Die Füchse Berlin stehen vor dem größten Finale ihrer Vereinsgeschichte. Gegen den Rekordchampion FC Barcelona kämpfen sie um den Champions-League-Titel. Das Finale findet heute Abend in der Kölner Lanxess Arena statt.

Die Revanche ist geglückt, jetzt soll die Krönung folgen. Ein Jahr nach dem verlorenen Champions-League-Finale sind die Füchse Berlin zurück auf der größten Handball -Bühne Europas.

Nach dem furiosen Gewinn des ersten Königsklassen-Titels der Vereinsgeschichte stehen die Füchse nun vor der größten Herausforderung: Das Finale gegen den Rekordchampion FC Barcelona. Das Finale steigt heute Abend um 18 Uhr in der Kölner Lanxess Arena statt. Gut für alle Handball-Fans: Das Finale gegen den FC Barcelona wird heute Abend im Free-TV bei DF1 übertragen. Der Anwurf ist um 18 Uhr geplant.

Parallel läuft das Champions-League-Finale auch bei den Bereits um 15 Uhr läuft ebenfalls auf DF1, Dyn und DAZN das Spiel um Platz 3. Dort treffen der SC Magdeburg und Aalborg aufeinander. Der FC Barcelona erwartet die Füchse nicht nur als schwerstmöglichen Gegner, sondern auch als Begegnung mit ihrer eigenen Zukunft. Denn auf der Gegenseite wird Superstar Dika Mem auflaufen.

Der Franzose, der 2027 das Trikot der Füchse tragen wird, schoss sich mit Barcelona ins Finale. Ausgerechnet er stellt sich heute Abend seinem künftigen Arbeitgeber in den Weg und wird sich ein Duell mit Welthandballer Mathias Gidsel liefern. Dass Mem gegen seine zukünftigen Kollegen spielen muss, stört den Linkshänder nicht: Ich will die Champions League gewinnen - und zwar die beiden Chancen, die mir mit Barcelona noch bleiben. Diese Saison und, wenn möglich, auch die nächste.

Genauso hungrig bin ich darauf. Was danach in der Zukunft passiert, steht auf einem anderen Blatt. Jetzt zählt für mich nur Barça





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