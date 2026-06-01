Die richtige Lagerung von Rhabarber: Tipps für Frische und Aroma

Erfahren Sie, wie Sie Rhabarber richtig lagern, um seine Knackigkeit und seinen säuerlichen Geschmack zu bewahren. Von der Ernte bis zur Lagerung im Kühlschrank oder Keller - mit diesen Tricks bleibt das Gemüse länger frisch.

Rhabarber läutet das Frühjahr ein und ist eine der ersten Gemüsesorten, die nach dem Winter aus dem Garten geerntet werden können. Im April und Mai beginnt die Saison, in der die roten oder grünen Stangen in die Küche wandern.

Der säuerlich-frische Geschmack macht Rhabarber zu einem beliebten Bestandteil von Kuchen, Kompott, Marmelade oder auch herzhaften Gerichten wie Chutneys. Doch wer schon einmal Rhabarber gekauft oder geerntet hat, weiß: Die Stangen sind empfindlich und verlieren schnell an Qualität. Innerhalb weniger Tage werden sie weich, welk und faserig. Um das zu verhindern, ist die richtige Lagerung entscheidend.

Dabei gibt es einige wichtige Grundregeln zu beachten, die nicht nur die Haltbarkeit verlängern, sondern auch den typischen Geschmack bewahren. Ein zentraler Punkt bei der Lagerung von Rhabarber ist die enthaltene Oxalsäure. Diese Substanz verleiht dem Gemüse nicht nur seine charakteristische Säure, sondern schützt die Pflanze auch vor Fressfeinden. Für den menschlichen Verzehr ist Oxalsäure in Maßen unbedenklich, allerdings reagiert sie mit bestimmten Materialien.

Deshalb sollte Rhabarber niemals in Alufolie oder in unbeschichteten Metallbehältern aufbewahrt werden. Die Oxalsäure kann mit dem Metall reagieren und den Geschmack verändern.

Zudem können unerwünschte Stoffe aus dem Material in das Gemüse übergehen. Stattdessen empfiehlt es sich, die Stangen locker in ein feuchtes Baumwoll- oder Leinentuch zu wickeln und im Gemüsefach des Kühlschranks zu lagern. Alternativ eignet sich auch ein kühler Keller mit Temperaturen um die fünf Grad Celsius. Wichtig ist, dass die Stangen nicht angeschnitten werden, da die Schnittstellen Feuchtigkeit verlieren und Eintrittspforten für Bakterien bieten.

Auch die Schale sollte intakt bleiben, denn sie schützt vor dem Austrocknen. Die Haltbarkeit von Rhabarber beträgt bei optimaler Lagerung etwa drei bis fünf Tage. Danach werden die Stangen allmählich weich und verlieren an Aroma. Ein einfacher Test: Wenn sich die Stangen biegen lassen und nicht mehr knackig brechen, ist der Verzehr nicht mehr optimal, aber noch möglich.

Weiche Rhabarberstangen eignen sich hervorragend für Kompott oder Marmelade, da sie beim Kochen ohnehin weich werden. Allerdings sollten schimmelige Stellen oder unangenehme Gerüche ein Warnsignal sein - in diesem Fall ist das Gemüse zu entsorgen. Um die Haltbarkeit deutlich zu verlängern, bietet sich das Einfrieren an. Dazu die Stangen gründlich waschen, die Enden abschneiden und eventuell schälen.

Anschließend in mundgerechte Stücke schneiden und kurz blanchieren, um die Oxalsäure zu reduzieren und die Farbe zu erhalten. Nach dem Blanchieren in Eiswasser abschrecken und abtropfen lassen. Die Stücke auf einem Tablett vorfrieren, damit sie nicht zusammenkleben, und dann in Gefrierbeutel oder -dosen umfüllen. Eingefroren hält sich Rhabarber bis zu zwölf Monate und kann direkt aus dem Gefrierfach in Kompott oder Kuchen verwendet werden.

Bereits beim Einkauf oder der Ernte sollte man auf die Frische der Stangen achten. Knackige, feste Stangen mit einer glatten und leicht glänzenden Oberfläche sind ideal. Die Farbe variiert je nach Sorte von hellgrün bis tiefrot - die Rotfärbung ist nicht unbedingt ein Zeichen von Süße, sondern sortenabhängig. Grüner Rhabarber ist oft säuerlicher, aber ebenso lecker.

Beim Lagern im Kühlschrank sollte man darauf achten, dass die Stangen nicht mit anderen ethylenproduzierenden Früchten wie Äpfeln oder Tomaten in Kontakt kommen, da diese den Reifeprozess beschleunigen. Ein separates Gemüsefach ist daher vorteilhaft. Wer Rhabarber nicht sofort verwenden möchte, kann ihn auch als Ganzes einfrieren - allerdings nimmt die Textur nach dem Auftauen etwas ab, sodass er dann besser für gekochte Gerichte geeignet ist. Zusammengefasst: Mit der richtigen Lagerung bleibt Rhabarber länger frisch und aromatisch.

Vermeiden Sie Metall und Alufolie, setzen Sie auf feuchte Tücher und kühle Temperaturen. Bei längerer Haltbarkeit ist das Einfrieren eine hervorragende Option. So können Sie auch Monate nach der Saison noch den unverwechselbaren Geschmack des Frühlingsgemüses genießen. Ob im klassischen Rhabarberkuchen mit Streuseln, als erfrischendes Kompott oder in einer herzhaften Chutney-Variante - richtig gelagerter Rhabarber ist ein vielseitiger Genuss.

Denken Sie auch daran, die Stangen vor der Zubereitung zu schälen, falls sie faserig sind, und die Blätter zu entfernen, da diese besonders viel Oxalsäure enthalten und nicht gegessen werden sollten





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